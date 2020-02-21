Кількість українців, які повністю довіряють МОЗ, як джерелу інформації про грип та ГРВІ — лишень 4%. Натомість родичам довіряє кожен п'ятий.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними опитування, 62,9% українців вважають, що достатньо поінформовані про те, що таке гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип, а також ознайомлені з методами лікування та профілактики цих захворювань.

Соціологи запропонували учасникам опитування оцінити, наскільки вони довіряють Міністерству охорони здоров’я, Всесвітній організації охорони здоров’я, практикуючим лікарям, цілителям, ЗМІ та родичам, як джерелам інформації про ці захворювання.

Повну довіру МОЗ України висловили тільки 4,3% опитаних. А ВООЗ і лікарям — 10 і 9,5% відповідно. Найбільший рівень довіри опитані висловили своїм родичам та знайомим.

“Опитані доволі критично ставляться до державної системи охорони здоров’я, часто вважають за краще покладатися на себе і близьких”, — зазначили соціологи.

Водночас найвищий рівень недовіри опитані виявили до народних цілителів та представників нетрадиційної медицини — 25,5% відповіли, що “зовсім не довіряють” їм.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Фонду “Open Ukraine” з 13 по 17 лютого 2020 у всіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.