З 24 лютого прикордонники виявили підвищену температуру тільки у 52 осіб з 2,2 млн перевірених.

Про це голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, надалі в жодного з них не був діагностований коронавірус.

“З 24 лютого ми провели скринінг 2,2 млн громадян. З них підвищену температуру виявили тільки у 52 осіб, і надалі ні в одного з них не був діагностований коронавірус”, – сказав він.

Дейнеко також додав, що скринінг проводили на в’їзді в пункт пропуску два максимально екіпірованих прикордонники.

“Якщо виявляли людей з підвищеною температурою, то ми відразу ж залучали медиків, які розбиралися, звідки людина їде, можливо, з тієї країни, де зафіксовано збільшення чисельності хворих”, – розповів голова ДПСУ.

В уряді вирішили запровадити жорсткіші карантинні обмеження до 24-го квітня 2020 року.