Про це голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, надалі в жодного з них не був діагностований коронавірус.
“З 24 лютого ми провели скринінг 2,2 млн громадян. З них підвищену температуру виявили тільки у 52 осіб, і надалі ні в одного з них не був діагностований коронавірус”, – сказав він.
Дейнеко також додав, що скринінг проводили на в’їзді в пункт пропуску два максимально екіпірованих прикордонники.
“Якщо виявляли людей з підвищеною температурою, то ми відразу ж залучали медиків, які розбиралися, звідки людина їде, можливо, з тієї країни, де зафіксовано збільшення чисельності хворих”, – розповів голова ДПСУ.
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