У пасхальну ніч в Святогірську лавру прийшло багато людей без масок, які не дотримувалися дистанції. #Букви опублікували відео нічного богослужіння.

Трансляція велася в YouTube.

На запису видно, що представники духовенства Святогірської лаври, незважаючи на карантинні обмеження, заклики уряду і правоохоронців, організували на території монастиря багатолюдний хресний хід і повноцінне богослужіння в храмі, пустивши всередину одночасно як мінімум кілька десятків людей.

Духовенство та парафіяни не дотримувалися норм дистанції, а також знаходилися в безпосередній близькості один від одного без належних захисних засобів (масок і рукавичок).

До участі в богослужінні також залучили неповнолітніх дітей.

Великдень у Святогірській лаврі Як віряни у Святогірській лаврі (УПЦ МП) Великдень зустрічали 🔥Де найкращі тусовки – у нас в храмі!Де найкращі дівчата – у нас в храмі! Коронавірусу немає – у нас в храмі! https://bit.ly/2xyvPei Gepostet von Букви am Sonntag, 19. April 2020