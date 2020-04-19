Трансляція велася в YouTube.
На запису видно, що представники духовенства Святогірської лаври, незважаючи на карантинні обмеження, заклики уряду і правоохоронців, організували на території монастиря багатолюдний хресний хід і повноцінне богослужіння в храмі, пустивши всередину одночасно як мінімум кілька десятків людей.
Духовенство та парафіяни не дотримувалися норм дистанції, а також знаходилися в безпосередній близькості один від одного без належних захисних засобів (масок і рукавичок).
До участі в богослужінні також залучили неповнолітніх дітей.
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Gepostet von Букви am Sonntag, 19. April 2020
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