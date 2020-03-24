Про це він написав в Twitter.
Раніше повідомлялося, що американський актор Том Хенкс повідомив, що здав тест на наявність коронавірусної інфекції, який показав позитивний результат.
Актор повідомив, що через два тижні після перших симптомів їм з дружиною стало набагато краще. Він також зазначив, що самоізоляція працює.
“Через два тижні після наших перших симптомів ми відчуваємо себе краще. Самоізоляція працює так: ти нікого не заражає – ти ні від кого не заражаєшся. Здоровий глузд, чи не так? Це займе деякий час, але якщо ми подбаємо один про одного, допоможемо чим зможемо і забудемо про деякі зручності … це все пройде “, – написав Хенкс.
- Українська і французька актриса і модель Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю подруги Джеймса Бонда, розповіла про те, що повністю вилікувалася від коронавірусу.