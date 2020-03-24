Актор повідомив, що через два тижні після перших симптомів їм з дружиною стало набагато краще. Він також зазначив, що самоізоляція працює.

“Через два тижні після наших перших симптомів ми відчуваємо себе краще. Самоізоляція працює так: ти нікого не заражає – ти ні від кого не заражаєшся. Здоровий глузд, чи не так? Це займе деякий час, але якщо ми подбаємо один про одного, допоможемо чим зможемо і забудемо про деякі зручності … це все пройде “, – написав Хенкс.