Том Холланд розкрив подробиці нового фільму про Людину-павука

Про це повідомляє ET Canada.
За його словами, зйомки почнуться в липні 2020 року в Атланті. Холланд додав, що не впевнений, що буде зніматися в інших проектах Marvel, так як від студії не надходило таких пропозицій.
Крім того, актор підтвердив, що у фільм повернеться американська співачка і актриса Зендая. В картинах, що вийшли раніше, вона грала роль Мішель “Ем-Джей” Джонс, подруги Пітера Паркера.
“Не впевнений, що між нашими героями будуть відносини”, – сказав Холланд.
Вихід третьої частини планується в липні 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Людина-павук може зникнути з кіновсесвіту Marvel. Це було пов’язано з фінансовими розбіжностями компанії Sony і Disney, якій належить Marvel.
Нагадаємо, в 2017 році “Людина-павук: Повернення додому” обігнав за світовими зборами “Чудо-жінку” та “Вартових Галактики-2”. Таким чином він став найкасовішим супергеройським фільмом року.
- Компанія Sony Pictures Entertainment опублікувала фінальний трейлер фільму “Людина-павук: Повернення додому”.