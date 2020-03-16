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Том Холланд розкрив подробиці нового фільму про Людину-павука

Американський актор Том Холланд, який грає Людину-павука, поділився подробицями третьої частини фільму про супергероя.

Понеділок, 16 березня 2020, 01:56

Про це повідомляє ET Canada.

За його словами, зйомки почнуться в липні 2020 року в Атланті. Холланд додав, що не впевнений, що буде зніматися в інших проектах Marvel, так як від студії не надходило таких пропозицій.

Крім того, актор підтвердив, що у фільм повернеться американська співачка і актриса Зендая. В картинах, що вийшли раніше, вона грала роль Мішель “Ем-Джей” Джонс, подруги Пітера Паркера.

“Не впевнений, що між нашими героями будуть відносини”, – сказав Холланд.

Вихід третьої частини планується в липні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Людина-павук може зникнути з кіновсесвіту Marvel. Це було пов’язано з фінансовими розбіжностями компанії Sony і Disney, якій належить Marvel.

Нагадаємо, в 2017 році “Людина-павук: Повернення додому” обігнав за світовими зборами “Чудо-жінку” та “Вартових Галактики-2”. Таким чином він став найкасовішим супергеройським фільмом року.

Теги: Человек паук, фільм

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