Актор Том Холланд, відомий за фільмами “Людина-павук” та “Месники”, візьме рік відпустки після складної ролі у серіалі “Переповнена кімната”.

Джерело: Hypebeast

Том Холланд офіційно оголосив, що бере річну перерву в акторській діяльності після виходу нового серіалу “Переповнена кімната”.

“Переповнена кімната” — це психологічний трилер, у якому Холланд грає Денні Саллівана. Історія заснована на науково-дослідницькому романі Деніела Кіза “Таємнича історія Біллі Міллігана” 1981 року. Серіал розповідає про Денні Саллівана після того, як його заарештували за причетність до стрілянини в Нью-Йорку в 1979 році. Його минуле розкривається протягом усього серіалу слідчим Раєю Гудвіном, яку грає Аманда Сайфред. У новому інтерв’ю Голланд розповів про те, як ця роль вплинула на нього та зламала.

“Мені сподобався процес навчання продюсера. Мені не чужа наполеглива праця, я завжди дотримувався думки, що наполеглива праця — це хороша робота. Мені дуже сподобалося, але знову ж таки шоу мене зламало”.

Актор поділився, що в якийсь момент йому потрібно було піти через психічно напружену роль: “Я зник. Я поїхав до Мексики на тиждень, провів деякий час на пляжі. І зараз я беру річну відпустку, і це результат того, наскільки важким було це шоу”.