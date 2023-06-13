Джерело: Hypebeast
Том Холланд офіційно оголосив, що бере річну перерву в акторській діяльності після виходу нового серіалу “Переповнена кімната”.
“Переповнена кімната” — це психологічний трилер, у якому Холланд грає Денні Саллівана. Історія заснована на науково-дослідницькому романі Деніела Кіза “Таємнича історія Біллі Міллігана” 1981 року. Серіал розповідає про Денні Саллівана після того, як його заарештували за причетність до стрілянини в Нью-Йорку в 1979 році. Його минуле розкривається протягом усього серіалу слідчим Раєю Гудвіном, яку грає Аманда Сайфред. У новому інтерв’ю Голланд розповів про те, як ця роль вплинула на нього та зламала.
“Мені сподобався процес навчання продюсера. Мені не чужа наполеглива праця, я завжди дотримувався думки, що наполеглива праця — це хороша робота. Мені дуже сподобалося, але знову ж таки шоу мене зламало”.
Актор поділився, що в якийсь момент йому потрібно було піти через психічно напружену роль: “Я зник. Я поїхав до Мексики на тиждень, провів деякий час на пляжі. І зараз я беру річну відпустку, і це результат того, наскільки важким було це шоу”.
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