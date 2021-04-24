Британський ультраправий та антиісламський активіст Томі Робінсон розраховує на політичну та фінансову підтримку Росії після того, як втратив допомогу від США після поразки Дональда Трампа на виборах.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Після штурму Капітолія світ по-новому проаналізував зв’язок між подіями дворічної давності в Лондоні та нинішніми в США. Робінсон був і залишається найвідомішим антиісламським активістом. Лідер Proud Boys називав Робінсона “джерелом натхнення”. Аналогічні угрупування в Німеччині та Данії нагороджували його своїми преміями. Робінсона відкрито підтримував син 45-го президента США Дональд Трамп-молодший.

Судові документи вказують на те, що протягом, як мінімум, трьох років Робінсон отримував фінансування з США.

Однак тепер, коли Трамп пішов з Білого дому та втрачає політичний вплив на території США, Робінсон змушений шукати нових донорів. Його вибір впав на Росію.

Минулого року Робінсон особисто літав до Москви. Що він там робив – невідомо. Однак троє інсайдерів підтвердили, що одним з питань був пошук рахунків в російських банках.

“Робінсон корисний Кремлю… Він говорить про дестабілізацію західної демократії… Проповідує загрозу з боку мусульман… Він був агентом хаосу в Британії”, – сказано в матеріалі.

Робінсона називають ультраправим та антимусульманським активістом. В минулому він був відомий, як футбольний хуліган, а зараз – як засновник Ліги захисту Англії (націоналістична британська організація). Робінсона в США підтримують багато прихильників Трампа, зокрема такі американські екстремістські угрупування, як Proud Boys та Oath Keepers.

У 2018 році виступи та заяви Робінсона транслювали на американському телебаченні (телеканали Fox News та Infowars). Правий дослідний інститут США профінансував його мітинг у Лондоні у 2018 році. Тоді прихильники Робінсона напали на поліціянтів під час вуличної бійки біля будівлі британського парламенту. Тепер це порівнюють зі штурмом Капітолія.

Важливо, що через місяць після цієї бійки представник Республіканської партії Пол Госар прилетів до Лондона, де виступив на мітингу на захист Робінсона.

Робінсон та його зв’язок із Трампом і американськими донорами

Відомо, що після президентських виборів у США Робінсон спілкувався з лідером Proud Boys. Вони казали про те, що потрібно зберегти президентське крісло за Трампом, а через кілька тижнів відбувся “штурм Капітолія”.

“Я завжди казав, що Америці потрібен Томі Робінсон”, – сказав тоді лідер Proud Boys.

8 січня, через два дні після штурму Капітолія, Робінсон записав відеозвернення, в якому закликав прихильників 45-го президента США Дональда Трампа не здаватися й продовжувати боротьбу.

“Як сказав Дональд Трамп, це лише початок”, – заявив активіст у відео, яке подивились десятки тисяч користувачів.

Важливо, що Робінсон вже відбув чотири строки у в’язниці. В нього забрали доступ до соціальних мереж Twitter та Facebook. Через судимості йому заборонено приїжджати до США.

У 2019 році в Мережі з’явилося відео, на якому Робінсон з захватом розповідає про те, як пробував наркотики в різних країнах світу. Попри це та подібні відео, багаті донори все одно робили щедрі внески для Робінсона.

Британські політики не могли зрозуміти, чому США, безпековий партнер Великої Британії, фінансово підтримують Робінсона, який працює проти країни, в якій живе.

У 2018 році відбувся поворотний момент. Робінсона відправили до в’язниці за неповагу до суду. Він знімав засідання на телефон, хоча це було заборонено робити. Активіст почав кричати про те, що його права порушують, закликав до масових протестів, а також прямо просив Білий дім та Дональда Трампа втрутитися в цю ситуацію.

Прихильники Робінсона зробили з нього “національну ікону”, називали борцем з несправедливістю, який нібито викриває гвалтівників. В США також виходили друковані матеріали та сюжети, в яких Робінсона описували, як “мученика за свободу слова”. Ведучий однієї з програм на телеканалі Fox News сказав тоді, що в Британії “помирає свобода слова”.

9 червня 2018 року відбувся масовий протест проти арешту Робінсона. Люди зібрались біля Уайтхолу. Вони тримали в руках британські прапори та були одягнені в футболки “Вільний Томмі”. Також на протесті були плакати, що підтримують політику Трампа. Після цього відбулася та сама вулична бійка з поліціянтами. Протестанти захопили двоповерховий екскурсійний автобус, переслідували поліціянтів з саморобною зброєю, поранили п’ятьох представників правоохоронних органів.

Британські політики жорстко відреагували на протест. Однак в той же час в США, на Близькосхідному форумі заявили, що були спонсорами цього протесту. За інформацією інсайдера, головним спонсором мітингу був прихильник Трампа, Роберт Шиллман, генеральний директор технологічної компанії Cognex Corp.. Підприємець відмовився коментувати цю інформацію, а Робінсон сказав, що ніколи не бачився та не розмовляв з ним.

Представники форуму намагалися отримати підтримку деяких сенаторів, аби все ж оформити американську візу для Робінсона.

В липні, в той самий час, коли до Британії прилетів Дональд Трамп, відбувся другий мітинг на підтримку Робінсона. Його спонсорував форум.

Звідки у Робінсона гроші

До 2018 році діяльність Робінсона, як правило, спонсорували його прихильники в Великій Британії. Однак як тільки активістом зацікавилися в США – грошей значно побільшало.

З 2018 року Робінсон отримав не менше 2 мільйонів доларів.

Свій будинок неподалік Лондона він продав за 1,1 млн доларів. А всі інші гроші – щедрі пожертви донорів. Каолан Робертсон, працівник Робінсона, показав скріншот, який свідчить про те, що прихильники активіста пожертвували для нього 435 тисяч фунтів стерлінгів протягом трьох місяців. За його словами, Шилман щомісяця переказував Робінсону по 7 тисяч доларів протягом року. Ведучий Infowars Алекс Джонс переказав 20 тисяч доларів організації Робінсона на фотоапарати та розвиток контенту. Понад 60 тисяч доларів Робінсон отримав через перекази в біткоїнах.

Куди Робінсон витрачав гроші – невідомо. Його представники ніколи не подавали фінансову звітність, хоча це й суперечить законодавству.

Робінсон не приховує, що любить розкіш та дорогі речі. Приміром, він прийшов в тюрму в шльопанцях Gucci.

Однак судові процеси в Британії, які Робінсон може програти, залишать його без грошей. Нещодавно Робінсон заявив, що в нього нічого немає, він банкрут. Однак чиновники шукають активи, якими він може володіти.

Аби підтвердити, що у нього немає грошей, Робінсон стверджує, що розлучився з дружиною і тепер знімає кімнату разом з іншими чотирма розлученими чоловіками.

Інтерес Росії до Робінсона: секретні банківські акаунти

Американське фінансування Робінсона потроху закінчилось у 2019 році. Донорам не подобалося те, що Робінсон пов’язує себе та відкрито контактує з різними екстремістськими групами, зокрема – Proud Boys. При цьому, саме американські прихильники Робінсона оплатили 50 тисяч доларів судових витрат.

Донори намагалися пояснити Робінсону, що він не отримуватиме грошей, якщо й далі підтримуватиме екстремістів.

“Наша постійна підтримка вимагає, аби він тримався якомога далі від всілякого лайна”, – передали Робінсону.

У 2020 році Робінсон опублікував нове відео, на якому гуляє на Червоній площі в Москві (Росія).

“Червона площа прекрасна… Я здивований, наскільки тут добре… Я можу переїхати до Росії”, – казав Робінсон.

Він був в Росії тиждень. Він дав кільки інтерв’ю, зокрема пропагандистському RT, а в Санкт-Петербурзі виступив з лекцією “Викрадення Британії”.

В інтерв’ю з критиком Кремля Михайлом Свєтовим Робінсон сказав, що приїхав до Росії, бо “в Британії всі замовкли”.

“Я приїхав шукати нову платформу”, – сказав тоді Робінсон.

Робінсон вкотре підтвердив міф про те, що Росія – “колиска білих християнських цінностей, а Володимир Путін – приклад мужності та відваги”. Він натякав, що РФ – платформа для західних екстремістів, який заблокували в соцмережах.

Радники Робінсона були незадоволені тією поїздкою Робінсона до Москви. Вони казали про те, що розраховували на більше, аніж просто публікації в російських ЗМІ. Однак за іншою інформацією, Робінсон літав до Москви, бо хотів сховати свої гроші в російських банках.

Сам Робінсон в одному з інтерв’ю жартував, що літав до Москви, аби знайти “русскую жену”, а також спростовував інформацію про відкриття рахунків в російських банках. Він додав, що просто погодився виступити в країні, яка прийняла його краще, аніж власна.

“Я хотів поїхати й подивитися, якою була Росія, і спробувати зрозуміти аспект свободи, тому що наші політики та журналісти продовжують говорити про те, що у росіян немає свободи слова, як у росіян немає свободи”, – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.