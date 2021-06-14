Норвезький режисер Томмі Віркола дебютує в анімації з комедійним мюзиклом "Спермагеддон" про зачаття людини.

Про це пише видання Variety.

Мультфільм задумують як комедійний мюзикл з двома основними сюжетними лініями. Частина історії присвятять двом підліткам Єнс і Лізі, які вперше займаються сексом, а іншу частину – подорожі “сперматозоїда Саймона і його друзів до своєї мети, яйцеклітина”.

“Це одночасно роуд-муві і епічне пригода, дивовижну подорож, майже як у« Володарі кілець ». Але замість орків і ельфів наші герої зіткнуться з кремами-контрацептивами і бактеріями-тролями. Я дуже радий, що нарешті зможу розповісти цю прекрасну історію дивовижних масштабів, дія якої цілком розгорнеться в мікроскопічному світі “, – каже режисер Томмі Віркола.

За його словами, це історія про зародження життя.

Сценарій Віркола написав в співавторстві з Вегара Хулем і Йеспер Сунднесом.

Виробництво “Спермагеддона” планують почати вже до кінця 2021 року. Дата релізу проєкту поки невідома.