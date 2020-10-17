Про це він сказав у ефірі програми “Свободи слова Савіка Шустера”.
“Чому зараз? Відповідь: тому що він так вирішив. Підходить? Тому що це його опитування, він запитує, він має право запитати тоді, коли він хоче”, – сказав Арахамія.
Він також додав, що не бачить політичної агітації в проведенні опитування у день виборів.
Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань. В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
- Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
- У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.
- “Всенародне опитування”, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.