Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив провести своє опитування під час місцевих виборів, 25 жовтня.

Про це він сказав у ефірі програми “Свободи слова Савіка Шустера”.

“Чому зараз? Відповідь: тому що він так вирішив. Підходить? Тому що це його опитування, він запитує, він має право запитати тоді, коли він хоче”, – сказав Арахамія.

Він також додав, що не бачить політичної агітації в проведенні опитування у день виборів.

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань. В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.