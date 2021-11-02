Острівна держава Тонга, що розташована в Тихому океані, 2 листопада ввела локдаун після виявлення першого з початку пандемії хворого на коронавірус.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Обмеження, які діятимуть на головному острові Тонгатапу, передбачають комендантську годину з 20:00 до 6:00, запровадження соціальної дистанції, зупинку громадського транспорту та закриття усіх барів та ресторанів. Школи та церкви також припинять свою роботу.

Крім того, людям наказали припинити ходити на роботу і залишатися вдома.

Обмеження можуть здатися жорсткими для країни, де є лише один підтверджений випадок COVID-19, але ще кілька днів тому Тонга була однією з небагатьох країн, які не повідомляли про жоден випадок захворювання на коронавірус з моменту його виявлення наприкінці 2019 року.

Тонга – полінезійська країна, що складається з понад 170 островів південної частини Тихого океану, де мешкає близько 100 000 осіб. Це віддалений архіпелаг, розташований приблизно за 800 км на схід від Фіджі і за 2380 км від Нової Зеландії.

Як й інші тихоокеанські острівні держави, перші дії Тонги щодо оголошення надзвичайного стану у березні 2020 року та закриття своїх кордонів для іноземних громадян захистили її від спалахів, які могли б зруйнувати країну. Близько 22,1% населення живе за межею бідності, а кількість медичних установ та обладнання обмежена.