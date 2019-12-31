Щорічно автовиробники випускають десятки концептів. 2019 рік не був винятком. Варто згадати п'ять найкращих і п'ять найгірших новинок року, що минає.

Добірку представили в Top Speed.

Karma SC2

Каліфорнійська компанія Karma Automotive, яка належить китайцям, збирається повернутися на ринок з серією вражаючих автомобілів. На Шанхайському автосалоні компанія представила два концептуальних автомобіля, SC1 і SC2.

Різниця одна – в першому випадку це родстер, а в другому – купе.

У SC2 дах додає автомобілю більш збалансований вигляд, нагадує гоночні машини 1960-х років. Темно-сірий колір підкреслює головні лінії машини, завдяки яким вона виглядає агресивно і аеродинамічно.

Незважаючи на суворість зовні, кабіна досить химерна і може конкурувати з високоякісними суперкарами від Ferrari і McLaren. Під капотом – 1085 кінських сил. Машина розвиває швидкість до 60 миль на годину всього за 1,9 секунди.

Genesis Mint

Концепція Genesis Mint – це футуристична модель. Концепція Mint – це втілення ідеї Genesis про розкішному міському автомобілі. Незважаючи на розміри, Mint виглядає дуже просторо. Сидіння встановлені глибоко в задньому відсіку, з простором для ніг.

Mint – електромобіль з акумулятором високої щільності, який забезпечує приблизну дальність 200 миль.

Aston Martin Vanquish Concept

Представлена ​​поряд з концепцією Valhalla, концепція Vanquish є найменш вражаючою з двох, в тому сенсі, що вона не настільки агресивна в плані дизайну. У той час як останній – повноцінний гіперкар, концепт Vanquish – більш приземлений дизайн, який може бути запущений у виробництво без серйозних змін.

Це основний конкурент Aston Martin за Ferrari F8 Tributo і McLaren 72S.

Автомобіль оснащений алюмінієвим шасі замість вуглецевого волокна, тому з’явиться набагато більш доступна модель виробництва. Ця модель також дебютує з новим турбованим двигуном V-6 і перенесе Aston Martin в нову еру. Гібридна модель також знаходиться в розробці. В цілому, концепція Vanquish – це найкраще з модельного ряду Aston Martin в 2019 році.

Suzuki Hanare

Це не звичайний концепт, а компактний автобус з чотирма кріслами. Hanare – повністю автономний автомобіль, без традиційного керма і кабіни.

У нього немає передньої і задньої частин, оскільки він може їхати в будь-якому напрямку, а сидіння розташовані по кутках, залишаючи центральну секцію вільної. Масивний екран, розташований на одній з бічних стінках, забезпечує розваги, зв’язок та інформацію про маршрут. Hanare – це вітальня на колесах і дуже класна ідея. Можливо, після нього зявиться серійна модель, яка стане конкурентом майбутньої Robotaxi.

Mercedes-Benz Vision Simplex

Концепція Vision Simplex – ще один незвичайний автомобіль 2019 року. Натхненний Mercedes 35 HP, також відомим як Simplex і першим сучасним автомобілем, ця концепція настільки ж проста, як і її попередник.

Це сучасна інтерпретація перших автомобілів, створених на початку 1900-х років.

Крім вантажного дизайну, він має безліч цікавих функцій, починаючи з решітки радіатора, виконаної на 3D-дисплеї в формі лінзи, з анімацією, що відображає стан автомобіля. У нього напівпрозорі диски, шкіряна сумка ззаду, рульове колесо, натхнена морським дизайном, а також лавку, вбудовану в шасі і кузов. Vision Simplex так і не був запущений у виробництво.

BMW Concept 4

Concept 4 – попередня версія наступного покоління четвертої серії.

Оскільки купе зазвичай виглядає як седан, Concept 4, ймовірно, перевершує M4.

Багато ентузіасти вважають дизайн автомобіля надмірно агресивним.

Lexus LC Convertible

Представлена на автосалоні в Детройті, концепція LC Convertible Concept анонсувала серійну модель, представлену в Lexus 10 місяців по тому, на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Звичайно, він оснащений білою шкірою із золотою рядком і 22-дюймовими колесами, але крім цього, це той же автомобіль, який ви можете знайти в автосалонах.

Hongqi E115

Hongqi практично невідомий американським і європейським ентузіастам, але це досить відома назва в Китаї. Це марка класу люкс, і виробляє широкий асортимент седанів і позашляховиків, в тому числі лімузин на базі Lincoln Town Car.

Представлений на автосалоні у Франкфурті, E115 – розкішний позашляховик, який не має нічого спільного з існуючими кросоверами компанії.

У нього закрита решітка, яка дуже схожа на ту, що у Rolls-Royce Cullinan.

Головним недоліком у E115 називають дизайн передньої частини, запозичений у Rolls-Royce.

Дизайнерський відділ компанії очолює Джайлс Тейлор, який провів кілька років у Rolls-Royce.

Kia Futuron

Цей автомобіль не інноваційний, не виглядає унікальним. Це просто елегантний позашляховик з незграбними лініями і плоским дахом. Якщо для тих, хто сидить спереду – простору досить, то для пасажирів ззаду – практично немає місця над головою.

Toyota Rhombus

Концепція Toyota Rhombus дивна. Дизайнери Toyota зробила все можливе, щоб “створити дійсно незграбний автомобіль з овальним корпусом, оточений виступаючими крилами на кожній із сторін”. А передня панель створює враження, що Rhombus – це машина, яку можна просто спакувати у валізу. Це один з найбільш потворних автомобілів, представлених в 2019 році.

Інтер’єр такий же дивний, з водійським кріслом в центрі. Два пасажирських сидіння, розташовані з кожного боку в певному напрямку, в той час як третє пасажирське сидіння встановлене ще далі позаду, але в центральному положенні. Три пасажирські сидіння сконструйовані з єдиного блоку, а всі чотири сидіння створюють ромбоподібну форму, завдяки якій концепт отримав свою назву.