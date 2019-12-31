Добірку представили в Top Speed.
Karma SC2
Каліфорнійська компанія Karma Automotive, яка належить китайцям, збирається повернутися на ринок з серією вражаючих автомобілів. На Шанхайському автосалоні компанія представила два концептуальних автомобіля, SC1 і SC2.
Різниця одна – в першому випадку це родстер, а в другому – купе.
У SC2 дах додає автомобілю більш збалансований вигляд, нагадує гоночні машини 1960-х років. Темно-сірий колір підкреслює головні лінії машини, завдяки яким вона виглядає агресивно і аеродинамічно.
Незважаючи на суворість зовні, кабіна досить химерна і може конкурувати з високоякісними суперкарами від Ferrari і McLaren. Під капотом – 1085 кінських сил. Машина розвиває швидкість до 60 миль на годину всього за 1,9 секунди.
Genesis Mint
Концепція Genesis Mint – це футуристична модель. Концепція Mint – це втілення ідеї Genesis про розкішному міському автомобілі. Незважаючи на розміри, Mint виглядає дуже просторо. Сидіння встановлені глибоко в задньому відсіку, з простором для ніг.
Mint – електромобіль з акумулятором високої щільності, який забезпечує приблизну дальність 200 миль.
Aston Martin Vanquish Concept
Представлена поряд з концепцією Valhalla, концепція Vanquish є найменш вражаючою з двох, в тому сенсі, що вона не настільки агресивна в плані дизайну. У той час як останній – повноцінний гіперкар, концепт Vanquish – більш приземлений дизайн, який може бути запущений у виробництво без серйозних змін.
Це основний конкурент Aston Martin за Ferrari F8 Tributo і McLaren 72S.
Автомобіль оснащений алюмінієвим шасі замість вуглецевого волокна, тому з’явиться набагато більш доступна модель виробництва. Ця модель також дебютує з новим турбованим двигуном V-6 і перенесе Aston Martin в нову еру. Гібридна модель також знаходиться в розробці. В цілому, концепція Vanquish – це найкраще з модельного ряду Aston Martin в 2019 році.
Suzuki Hanare
Це не звичайний концепт, а компактний автобус з чотирма кріслами. Hanare – повністю автономний автомобіль, без традиційного керма і кабіни.
У нього немає передньої і задньої частин, оскільки він може їхати в будь-якому напрямку, а сидіння розташовані по кутках, залишаючи центральну секцію вільної. Масивний екран, розташований на одній з бічних стінках, забезпечує розваги, зв’язок та інформацію про маршрут. Hanare – це вітальня на колесах і дуже класна ідея. Можливо, після нього зявиться серійна модель, яка стане конкурентом майбутньої Robotaxi.
Mercedes-Benz Vision Simplex
Концепція Vision Simplex – ще один незвичайний автомобіль 2019 року. Натхненний Mercedes 35 HP, також відомим як Simplex і першим сучасним автомобілем, ця концепція настільки ж проста, як і її попередник.
Це сучасна інтерпретація перших автомобілів, створених на початку 1900-х років.
Крім вантажного дизайну, він має безліч цікавих функцій, починаючи з решітки радіатора, виконаної на 3D-дисплеї в формі лінзи, з анімацією, що відображає стан автомобіля. У нього напівпрозорі диски, шкіряна сумка ззаду, рульове колесо, натхнена морським дизайном, а також лавку, вбудовану в шасі і кузов. Vision Simplex так і не був запущений у виробництво.
BMW Concept 4
Concept 4 – попередня версія наступного покоління четвертої серії.
Оскільки купе зазвичай виглядає як седан, Concept 4, ймовірно, перевершує M4.
Багато ентузіасти вважають дизайн автомобіля надмірно агресивним.
Lexus LC Convertible
Представлена на автосалоні в Детройті, концепція LC Convertible Concept анонсувала серійну модель, представлену в Lexus 10 місяців по тому, на автосалоні в Лос-Анджелесі.
Звичайно, він оснащений білою шкірою із золотою рядком і 22-дюймовими колесами, але крім цього, це той же автомобіль, який ви можете знайти в автосалонах.
Hongqi E115
Hongqi практично невідомий американським і європейським ентузіастам, але це досить відома назва в Китаї. Це марка класу люкс, і виробляє широкий асортимент седанів і позашляховиків, в тому числі лімузин на базі Lincoln Town Car.
Представлений на автосалоні у Франкфурті, E115 – розкішний позашляховик, який не має нічого спільного з існуючими кросоверами компанії.
У нього закрита решітка, яка дуже схожа на ту, що у Rolls-Royce Cullinan.
Головним недоліком у E115 називають дизайн передньої частини, запозичений у Rolls-Royce.
Дизайнерський відділ компанії очолює Джайлс Тейлор, який провів кілька років у Rolls-Royce.
Kia Futuron
Цей автомобіль не інноваційний, не виглядає унікальним. Це просто елегантний позашляховик з незграбними лініями і плоским дахом. Якщо для тих, хто сидить спереду – простору досить, то для пасажирів ззаду – практично немає місця над головою.
Toyota Rhombus
Концепція Toyota Rhombus дивна. Дизайнери Toyota зробила все можливе, щоб “створити дійсно незграбний автомобіль з овальним корпусом, оточений виступаючими крилами на кожній із сторін”. А передня панель створює враження, що Rhombus – це машина, яку можна просто спакувати у валізу. Це один з найбільш потворних автомобілів, представлених в 2019 році.
Інтер’єр такий же дивний, з водійським кріслом в центрі. Два пасажирських сидіння, розташовані з кожного боку в певному напрямку, в той час як третє пасажирське сидіння встановлене ще далі позаду, але в центральному положенні. Три пасажирські сидіння сконструйовані з єдиного блоку, а всі чотири сидіння створюють ромбоподібну форму, завдяки якій концепт отримав свою назву.
- Автомобільна корпорація Toyota спільно з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) розробить концепт пілотованого місячного ровера для дослідження Місяця на великих відстанях.