Замки України є одними з найцікавіших пам’яток нашої історії. В Україні налічувалося понад 5 000 різного роду фортифікацій, хоча на сьогодні від більшості з них залишилися хіба що фундамент або взагалі нічого. Втім українцям є чим пишатися та на що подивитися.

#Букви зібрали ТОП-10 замків і фортець, які варто відвідати.

1. Жовківський замок

Місто Жовква є туристичним центром Львівщини. Місто засновано у період XVI-XVII ст. відомим воєначальником Речі Посполитої Станіславом Жолкевським. До речі, похований він у костелі Святого Лаврентія у Жовкві.

Наразі місто славиться своєю неповторною архітектурою та власне Жовківським замком, адже саме з нього починалася історія міста.

Збудувати замок Жолкевського спонукали численні татарські набіги, найбільший з яких стався у 1594 році.

Замок почали будувати на березі річки Свини. Жолкевський запросив італійця Павла Щасливого – цехмістра львівського цеху мулярів. Допомагали йому зодчі: Амвросій Прихильний та Павло Римлянин.

Свого часу замок був резиденцією Яна III Собеського – монарха Речі Посполитої, короля Польського, Великого князя Литовського. Тоді король розпочав реставрацію замку, запросивши архітекторів Петра Бебера та Августина Лоцці.

У грудні 1706 – квітні 1707 років у замку мешкав російський цар Петро І. Сюди ж приїжджав гетьман Іван Мазепа.

До руйнування замку причетний Артур Ґлоґовський. Він став власником приблизно в 1850 році та був до кінця ХІХ століття. Тоді було зруйновано парадні сходи зі статуями власників, каплиця та західна вежа замку.

У 1915 році російські війська, відступаючи з Галичини, вщент спалили замок.

Жовківський замок внесено до Державного реєстру національного культурного надбання України.

2. Збаразький замок

Збаразький замок розташований у місті Збараж, Тернопільська область.

Варто зазначити, що Тернопільська область “найбагатша” на замки з усіх областей України. Хоча багато з них перебудовані або зруйновані, або використовуються як лікувальні заклади.

Перша згадка про місто Збараж датується 1583 роком. Сам замок був споруджений протягом 1620-1631 років останніми представниками роду князів Збаразьких – Юрієм і Христофором. Збудувати замок запросили відомого італійського архітектора Вінченцо Скамоцці.

Збаразький замок – це двоповерховий палац у стилі пізнього ренесансу. Має каземати, вали, чотири бастіони та рів з водою.

Фото: Степан Іванов/Instagram

Події навколо замку влітку 1649 року між військами Богдана Хмельницького і Речі Посполитої у своєму романі “Вогнем і мечем” описав Генрик Сенкевич.

Після смерті Юрія Збаразького замок перейшов до князів Вишневецьких, згодом – Потоцьких. Потоцькі взагалі перетворили замок на звичайне феодальне помістя. Пожежа 1896 року та воєнні дії майже остаточно знищили замок. Відбудова пам’ятки триває й досі.

3. Кам’янець-Подільська фортеця

Фортеця розташована в місті Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, на крутому скелястому пагорбі над каньйоном річки Смотрич.

Час спорудження фортеці – XII–XVIII ст. Над її архітектурою свого часу працювали архітектори й скульптори з Італії, Нідерландів, Вірменії, Польщі, Франції, Туреччини. Замок-фортецю і Старе місто сполучає міст.

Фото: Юрій Шевченко/Instagram

Кам’янецька фортеця містить 11 башт, кожна з яких має свою назву. Найвища башта названа Папською тому, що була збудована коштом, що надіслав Папа Римський Юлій II. Ще її називають Кармелюковою, бо в ній тричі відбував ув’язнення народний герой Устим Кармелюк.

Реставрація фортеці триває й нині.

4. Ужгородський замок

Ужгородський замок розташований у центрі міста на Замковій горі. Споруда збереглася напрочуд добре.

Ужгородський замок зведено у XIII ст. на місці давньоруського городища IX—XIII ст. Замок витримував облоги, зазнавав руйнувань.

Наприкінці XVI ст. італійські зодчі взялися його перебудовувати. У 1728 і 1879 рр. замок зазнав значних пошкоджень через пожежу.

Нині в замку облаштовано музей, де можна побачити старовинні меблі, колекцію карпатських музичних інструментів, помилуватися розписом домової церкви.

5. Хотинська фортеця

Фортеця знаходиться у Чернівецький області. Її збудували у XIII-ХVІІІ ст.

Це пам’ятка архітектури національного значення.

Хотинська фортеця була місцем зйомок таких відомих фільмів: “Захар Беркут”, “Русалонька”, “Стріли Робінгуда”, “Балада про доблесного лицаря Айвенго”, “Три мушкетери”, “Ясса” та багатьох інших радянських фільмів.

6. Фортеця у Меджибожі

Фортеця розташована в місті Меджибіж, Хмельницька область. Зведена між річками Південний Буг і Бужок.

У 1516 році у Меджибожі вже існував мурований замок. З 1540 року (майже на 200 років) Меджибіж перейшов у власність шляхтичів Синявських, які на території фортеці в 1564 році збудували костел і продовжували укріплювати фортифікаційну споруду.

Наразі Меджибізька фортеця має статус заповідника, там тривають реставраційні роботи.

7. Замок Паланок

Замок Паланок розташований у місті Мукачево на Закарпатті. Точна дата заснування замку невідома, але про нього згадується в документах, датованих XI ст.

У 1241 р. орда хана Батия двічі намагалася взяти в облогу замок і обидва рази без успіху.

З 1396 по 1414 рр. замком володів подільський князь Федір Коріятович. Він замість старого дерев’яного звів новий кам’яний замок.

З 1782 р. замок став політичною в’язницею Австро-Угорської імперії. За 120 років тут побувало понад 20 тисяч в’язнів.

8. Свірзький замок

Село Свірж, Перемишлянський район, Львівська область.

Замок закладено у XV столітті Андрієм і Мартином Свірзькими. Перша згадка про замок – у 1484 році.

Граф Олександр Центнер викупив замок у Свірзьких у 1641 році й почав розбудовувати. У 1648 році замок спалили татари.

У 1907 році замок стає власністю Роберта Лямезана де Салінса – офіцера австрійської армії. Він реставрував маєток. Та у 1914 році під час Першої світової війни замок ущент спалили російські війська.

За радянських часів тут знімали сцени для фільму “д’Артаньян і три мушкетери”.

9. Олеський замок

У 1366 році місто Олеськ (Львівщина) перейшло в руки князя Олександра Коріятовича.

Олеський замок був збудований ще у XIV столітті.

У цьому замку народився польський король Ян III Собеський.

На початку XIX століття Олеський замок почав занепадати. 23 січня 1838 року внаслідок землетрусу у стінах будівлі з’являються тріщини.

Наразі тут з 1975 року діє музей, а ще є монастир капуцинів із парком скульптур.

10. Аккерманська фортеця

Фортецю над Дністровським лиманом, на руїнах античного міста Тіра (нині Білгород-Дністровський, Одеська область), заклали генуезці у XIII столітті. Фортеця була покликана зміцнити кордони Молдавського князівства. У XV столітті османські війська тричі штурмували фортецю – і все безуспішно. У 1484 р. фортецю вдалося захопити, і наступні 328 років Аккерман був під владою турецьких правителів.

Фото: djiphotoua/Instagram

Загалом площа території фортеці становить понад 9 гектарів. Загальна довжина стін сягає понад два кілометри, а їх товщина – п’яти метрів. На сьогодні збереглися 26 з 34 фортечних башт.