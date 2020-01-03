У 2019 вийшло чимало популярних книг наукової фантастики, які стануть у нагоді під час тривалого перельоту або на відпочинку.

В The Verge створили добірку з 11 книг.

“Гедеон Дев’ятий”, Темсин М’юїр

Це незвичайна і весела суміш фантастики і науки, створена в таємничому стародавньому замку. Там є некроманти, таємниці замкнених кімнат, дуелі, ворогуючі політичні угруповання і багато іншого, що було б соромно зіпсувати.

Аркадія Мартін, “Пам’ять імперій”

Махіто Джмаре – новий посол у величезній міжзоряній імперії Тейшкаланлі. Одного разу вона виявила, що попередній посол мертвий, він залишив їй розгадати таємницю його смерті і не допустити руйнування кар’єри.

Амаль Ель-Мохтар, Макс Гладстон “Як ви програєте війну часу”

Карколомна історія подорожей у часі, яка також є любовною. Це історія про те, як ворогуючі мандрівники в часі борються на різних часових уривках, заради захисту свого майбутнього.

“Вихід”, Тед Чан

Це збірка з дев’яти художніх творів, присвячених часу, простору і місцю людства у Всесвіті.

Чарлі Джейн Андерс, “Місто посеред ночі”

Другокурсник Чарлі Джейн Андерс опиняється на далекій планеті, де половина замерзла, а половина згоріла під променями сонця. Поселенці живуть в двох містах в зоні між цими територіями. Одного разу він зустрічає істот, які з’явилися на цій планеті першими, і це все змінює.

“Тимчасова шкала далекого майбутнього”, Аннала Ньюіц

У романі зображено світ, де подорожі в часі реальні, і група жінок використовує цю технологію для розширення і захисту жіночої автономії і прав, одночасно борючись з групою майбутніх жінконенависників, сповнених рішучості зробити зворотне.

“Вічна імператриця”, Макс Гладстон

Вівіан Ляо – геніальний винахідник і підприємець, як наступний Стів Джобс, поки в далекому майбутньому не потрапив під правління вічної імператриці. Вівіан негативно ставиться до імперського правління в цій пригоді, що охоплює галактику.

“Повернення”, Блейк Крауч

Це історія з серії сюжетів про паралельні світи і подорожі в часі. Це захоплююче чтиво для тих, хто прагне більше знати про науку в формі захоплюючої пригоди.

“Мандрівники”, Чак Вендиго

Події книги розгортаються в найближчому майбутньому, коли лунатики бродять по країні через невідому пандемію. Ця історія – поєднання наукової фантастики з політичними, екологічними і соціальними коментарями. Книга читається досить складно, але в той же час ідеально підходить тим, хто шукає більш серйозну науково-фантастичну літературу.

“Спадкова ніч”, Елізабет Бір

Це книга для тих, хто любить фантастику з невеликою домішкою науки. Історія оповідає про космічні подорожі двох рятувальників, які знаходять головний куш свого життя, що може привести до війни, яка охопить весь світ.

Джанель Шейн “Ти виглядаєш як річ, і я тебе люблю”

Це неймовірно інформативне занурення в те, як працюють сучасні алгоритми штучного інтелекту і машинного навчання, і як вони будуть визначати майбутнє комп’ютерів, технологій і наших днів уже сьогодні.