Через пандемію коронавіруса в світі інформаційний простір переповнений фейками та маніпулятивними повідомленнями.

Польське інтернет-видання Cyberdefence24.pl склало перелік основних з них.

Фейк 1. Коронавірус – це біологічна зброя, вироблена американцями

За словами найбільш авторитетних вірусологів, SARS-CoV-2 виник природним чином, а не в лабораторії. Найімовірніше, що його основними носіями є тварини і люди.

Тема про розробку вірусів як біологічної зброї, виробленої саме США, стара, як світ. В рамках операції “Інфекція” росіяни намагалися переконати світ у тому, що ВІЛ є американським біологічною зброєю.

Фейк 2. Коронавірус – це генетична зброя, призначена виключно для боротьби з жителями Центральної Азії

З приходом коронавірусу в Європу дана теорія рухнула.

Фейк 3. Профілактичні заходи, введені польським урядом, насправді являють собою введення “санітарної поліції” і реалізацію плану “воєнний стан плюс”

Немає інформації про введення воєнного стану або навіть про таку ідею. Заходи безпеки, введені польським урядом, спрямовані на обмеження поширення епідемії і не розходяться з діяльністю, що здійснюється іншими країнами ЄС.

Фейк 4. Коронавірус – це робота Джорджа Сороса, Генрі Кіссінджера, Ротшильдів, Рокфеллерів та багатьох інших.

Практично в кожному ураженні і нещастя винні перераховані вище персонажі. Жоден з цих людей не зацікавлений в спалаху. Більш того, Сорос і Кіссінджер піддаються підвищеному ризику.

Фейк 5. Європейський Союз не допомагає в боротьбі з коронавірусом

Комісія створила спеціальну групу швидкого реагування на коронавірус, яка допомагає прояснити потреби країн і полегшити обмін інформацією. Європейський Союз також виділив 37,3 млрд. євро на боротьбу з коронавірусом. Польща стане найбільшим бенефіціаром цієї програми і отримає більш 7,4 млрд євро.

Європейський союз також запустив систему реагування на дезінформацію в зв’язку з підсилюючими кампаніями з використанням теми пандемії коронавірусу. Цей інструмент є основним елементом політики ЄС проти фейкових новин. Основне завдання Товариства – сприяти обміну достовірною інформацією і просувати достовірні новини в Інтернеті.

Фейк 6. Китай – рятівник в боротьбі з коронавірусом

Допомогу, надану Китаєм Італії, слід цінувати. Однак варто пам’ятати, про поведінку китайської влади, які приховували інформацію про вірус і змушувала мовчати людей, які намагалися повідомити про нього. Більш рання відповідь на спалах могла би допомогти уникнути нинішніх проблем.

Фейк 7. Вітамін С і стакан води – ліки від коронавірусу

Китайського професора Чень Хорина, який повинен працювати у військовому госпіталі в китайській столиці і який є основним “джерелом” інформації про ефективність склянки теплої води з лимонним соком, просто не існує.

Фейк 8. Коронавірус може передаватися через їжу

Немає ніяких доказів того, що їжа може бути джерелом передачі вірусу.

Фейк 9. Тест на коронавірус можна проводити вдома

Ні! Тільки медичний заклад може провести тест на вірус.

Фейк 10. Закони про коронавірус приведуть до вакцинації всіх громадян

В даний час немає вакцини проти коронавірусу. Перша з них на даний момент знаходиться тільки на початковій стадії тестування.

Фейк 11. Часте вживання води і / або алкоголю бореться з коронавірусом

Вода корисна, це правда – фахівці рекомендують не забувати регулярно пити рідину. Однак питна вода ніяк не захищає від коронавірусної інфекції.

Вживання алкоголю також не захищає від вірусу. Більш того, алкоголь знижує опірність організму.

Фейк 12. Вірусна інфекція означає смерть

Наголошується, що більше 80 % пацієнтів мають легкий перебіг захворювання. Особливу увагу слід приділити людям похилого віку з ослабленим імунітетом і людям з хронічними захворюваннями.

Фейк 13. Домашніх тварин потрібно присипляти, щоб не заразитися

Немає ніяких доказів того, що домашні тварини можуть переносити коронавірус SARS-CoV-2, який викликає COVID – 19.

Фейк 14. Спирт завжди є ефективним дезінфікуючим засобом

Ефективні дезінфікуючі засоби повинні містити не менше 60 відсотків спирту. Антибактеріальний гель зі спирту з 40 відсотками буде просто неефективним.

Фейк 15. Часник захистить від коронавірусу

Часник корисний для здоров’я і може мати деякі антибактеріальні властивості. Тим не менше, немає ніяких доказів того, що його споживання врятувало людей від нового коронавірусу. При цьому, вживання в їжу значної кількості часнику може змусити інших триматися від вас на певній відстані.

Фейк 16. Відбілювач як ліки від коронавірусу

Одна популярна теорія стверджує, що ви можете захистити себе від цієї хвороби, випиваючи відбілювач, при цьому “фахівці” все ще сперечаються про правильну дозу.

Наголошується, що питво відбілювача може мати трагічні наслідки для здоров’я.

Фейк 17. Затримка дихання не перевірить наявність коронавірусу

З’явилася інформація з новими рекомендаціями “експертів” з Тайваню, згідно з якими, глибокий вдих і затримка повітря на 10 секунд дозволяє виявити наявність коронавірусу. Це не правда! Тільки спеціалізовані лабораторії можуть підтвердити наявність збудника.

Фейк 18. Фармацевтична індустрія перебільшує загрозу

Фармацевтична промисловість перебільшує загрозу пандемії коронавірусу для збільшення продажів своєї продукції.

Зазначається, що у кожного з нас є можливість перевірити статистику заражених і мертвих людей і подивитися, чи є це перебільшеною загрозою.

Фейк 19. Нострадамус передбачив спалах коронавірусу

Нострадамус, як виявилося, багато чого передбачив, в тому числі і спалах коронавірусу. При цьому експерти кілька років тому заявляли, що Китай може стати епіцентром нової світової пандемії.

Фейк 20. Коронавірус принесе руйнування світу

Наслідки від пандемії коронавірусу, безумовно, будуть серйозними, але вони не приведуть до апокаліпсису, і світ не перетвориться в постядерну пустку з гри Fallout, як пишуть російські ЗМІ.