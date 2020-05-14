Київ – це великий туристичний, логістичний та бізнес-центр. Саме тут перетинаються інтереси тисячів підприємців, постійно з'являються нові партнерські зв'язки та запускаються фінансово успішні проекти.

Якщо ви плануєте відкриття своєї справи в столиці, дана стаття допоможе знайти перспективну нішу для старту.

Прокат автомобілів

Впродовж останніх років в Україні розвивається сегмент короткострокової оренди автомобілів. Особливо активно цей процес відбувається у Києві, оскільки тут багато туристів, бізнесменів у відрядженнях та просто гостей міста. Для комфортного та вигідного пересування найзручнішим варіантом виявилася оренда автомобіля.

У компанії NarsCars, що спеціалізується на подібних послугах, розповіли, прокат авто в Києві замовляють для вирішення таких завдань:

трансфер ділових партнерів з аеропорту;

відвідування заходів та бізнес-зустрічей;

екскурсія містом за вільним маршрутом;

переміщення невеликих вантажів;

тест-драйв певної моделі авто.

Щоб закрити потреби усіх майбутніх клієнтів, у компанії повинен бути досить великий автомобільний парк. Найпопулярніша категорія машин – економ та середній клас. Вони генерують основний дохід компанії. Машини “бізнес” та “представницького” класу також користуються попитом, але інвестиції в них окупаються довше.

Шовкотрафаретний друк та брендування

У такому великому місті, як Київ, послуги друку та брендування також користуються високим попитом. Незважаючи на велику конкуренцію в ніші, тут досить легко запуститися та розвиватися.

Експерти нового українського оператора канцтоварів USON розповіли, що затребуваним у столиці виявився шовкотрафаретний друк. Суть даної технології полягає в наступному:

зі спеціальної дрібноструктурованої тканини, нейлонової або металевої сітки виготовляється друкована форма;

пробільні елементи в трафареті формуються фотохімічним методом;

готовий трафарет в рамі накладається на поверхню для перенесення малюнка та за допомогою ракеля розподіляється фарба;

для нанесення наступного шару фарби перший необхідно ретельно просушити.

На відміну від термодруку, шовкографія дозволяє рідкій фарбі проникати в структуру основи та надійно там закріплюватися. Нанесене зображення виходить дуже стійким та довго зберігає свій первісний вигляд.

Київ – місто можливостей та широких перспектив. Шукайте свою справу та запускайте його у найжвавішому та найактивнішому центрі ділового життя нашої країни.

Вдалого старту!