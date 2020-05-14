Якщо ви плануєте відкриття своєї справи в столиці, дана стаття допоможе знайти перспективну нішу для старту.
Прокат автомобілів
Впродовж останніх років в Україні розвивається сегмент короткострокової оренди автомобілів. Особливо активно цей процес відбувається у Києві, оскільки тут багато туристів, бізнесменів у відрядженнях та просто гостей міста. Для комфортного та вигідного пересування найзручнішим варіантом виявилася оренда автомобіля.
У компанії NarsCars, що спеціалізується на подібних послугах, розповіли, прокат авто в Києві замовляють для вирішення таких завдань:
- трансфер ділових партнерів з аеропорту;
- відвідування заходів та бізнес-зустрічей;
- екскурсія містом за вільним маршрутом;
- переміщення невеликих вантажів;
- тест-драйв певної моделі авто.
Щоб закрити потреби усіх майбутніх клієнтів, у компанії повинен бути досить великий автомобільний парк. Найпопулярніша категорія машин – економ та середній клас. Вони генерують основний дохід компанії. Машини “бізнес” та “представницького” класу також користуються попитом, але інвестиції в них окупаються довше.
Шовкотрафаретний друк та брендування
У такому великому місті, як Київ, послуги друку та брендування також користуються високим попитом. Незважаючи на велику конкуренцію в ніші, тут досить легко запуститися та розвиватися.
Експерти нового українського оператора канцтоварів USON розповіли, що затребуваним у столиці виявився шовкотрафаретний друк. Суть даної технології полягає в наступному:
- зі спеціальної дрібноструктурованої тканини, нейлонової або металевої сітки виготовляється друкована форма;
- пробільні елементи в трафареті формуються фотохімічним методом;
- готовий трафарет в рамі накладається на поверхню для перенесення малюнка та за допомогою ракеля розподіляється фарба;
- для нанесення наступного шару фарби перший необхідно ретельно просушити.
На відміну від термодруку, шовкографія дозволяє рідкій фарбі проникати в структуру основи та надійно там закріплюватися. Нанесене зображення виходить дуже стійким та довго зберігає свій первісний вигляд.
Київ – місто можливостей та широких перспектив. Шукайте свою справу та запускайте його у найжвавішому та найактивнішому центрі ділового життя нашої країни.
Вдалого старту!