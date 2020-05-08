2020 рік став одним із найважчих у сфері продажів смартфонів і виходу новинок. Світова пандемія та викликаний нею карантин вплинули як на розробку та виробництво гаджетів, так і на купівельну спроможність населення.

Тому замість обговорення новинок ми вирішили зробити огляд кількох моделей смартфонів від компанії “Самсунг”, які чудово зарекомендували себе в роботі та гідні уваги навіть у 2020 році.

Бюджетний сегмент

Почнемо з бюджетного сегменту. Тут повністю домінує лінія Galaxy “A”, вартість апаратів якої стартує від 2699 грн. Саме за цю суму в магазині електроніки “Стилус” можна купити смартфон Galaxy A01, котрий оснащено:

дисплеєм PLS 5,7 дюйма, 720×1520 пікселів;

16 + 2 ГБ пам’яті;

модулем 4G;

здвоєною основною камерою (13 + 2 МП) та фронталкою на 5 МП;

чіпсетом Snapdragon 439;

акумулятором на 3000 мА*год.

Подібні характеристики – must-have для будь-якого бюджетника 2020. Більше від смартфона за ці гроші не варто очікувати.

Середньоцінові апарати

У сегменті до 8000 грн фахівці інтернет-магазину “Stylus” рекомендують придивитися до моделі Samsung Galaxy A50. Дана модель має:

відмінний екран Super AMOLED 1080×2340 пікселів на 6,4 дюйма;

потрійний модуль камери: 25, 8 і 5 МП з автофокусом та світлодіодним спалахом;

фронтальну камеру 25 МП;

4 або 6 ГБ оперативної пам’яті;

128 ГБ на постійному накопичувачі з можливістю розширення за рахунок карти microSD.

Galaxy A50 – ідеальний варіант, реалізований в міцному пластиковому корпусі з фірмовим градієнтом. Це стильний смартфон з тонкими гранями та модним вирізом у формі краплі.

Вигідний флагман

Якщо ж ви хочете отримати безкомпромісну продуктивність та фірмовий дизайн в одному пристрої, експерти Stylus рекомендують придивитися до флагману Samsung Galaxy S10. Хоча у 2019 році вийшла нова версія даної моделі, апарат і досі один з найкращих на ринку. Щоб це зрозуміти, достатньо розібрати кілька його характеристик:

топовий Dynamic AMOLED екран;

фірмовий восьмиядерний чіпсет Exynos 9820 2,7 Ггц;

потрійна основна камера 12, 12 і 16 МП. Запис відео 2160p 60fps та slow-mo 720p 960fp;

преміальний корпус зі скла та металу.

Але головне в Samsung Galaxy S10 – вигідна ціна. У каталозі магазина «Стилус» апарат в чорному кольорі можна купити всього за 16 799 грн. Якщо підключити кешбек та стати учасником програми лояльності магазину, можна ще й добре заощадити. Вдалої купівлі!