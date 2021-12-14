Аналітики Bloomberg визначили найбільші ризики для глобальної економіки на 2022 рік.

Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg

Серед основних економічних ризиків на 2022 рік аналітики називають штам COVID-19 та ситуацію в Китаї. Далі – 5 головних ризиків наступного року.

Ризик пандемії

Аналітики відзначають, що зараз важливу роль відіграє готовність країн до нових штамів вірусу. Тож якщо нові мутації складніше піддаватимуться лікуванню – це відіб’ється на світовій економіці. За прогнозами, повернення до жорстких обмежень навіть на три місяці загрожує уповільненням економічного зростання 2022 року до 4,2%.

Жорстка політика ФРС

Жорстка політика ФРС означає катастрофу для ринків, насамперед коли на них утворюються “бульбашки”. У разі, якщо регулятор тричі підвищить ставку та оголосить про готовність дійти до 2,5%, то 2023 рік США зустрінуть рецесією.

Фактор Китаю

Ризик сповільнення зростання китайської економіки до 3% може спричинити “ефект доміно”. Експерти вбачають причину в політиці “нульової толерантності” до коронавірусу незалежно від штаму, а також в ігноруванні наслідків кризи у секторі нерухомості.

Політична нестабільність Європи

Окрім чинника України, аналітики зауважують на президентські вибори в Італії та Франції. У разі перемоги євроскептиків ціна запозичень для цих країн зросте, а у спреді суверенного держборгу у 300 базисних пунктах може настати рецесія.

Протистояння наддержав

Найгіршим варіантом розвитку ситуації агентство називає “війну наддержав”. Серед “м’якших” сценаріїв – санкції, котрі можуть заморозити зв’язки між Китаєм та США та колапс тайванського виробництва напівпровідників, що торкнеться більшості господарств.