Де купувати якісні та перевірені автозапчастини? Кому довіряти на ринку? Сьогодні ми розглянемо 5 найкращих магазинів для авто.

Утримання автомобіля потребує значних фінансових вкладень, тому водії шукають можливість якомога вигідніше придбати запчастини та засоби для догляду. З цим допоможуть інтернет-магазини, які пропонують максимально гнучкі умови купівлі та доступні ціни.

Вигода онлайн-автомагазинів

Звичайні торговельні точки та мережі витрачають чималі кошти на оренду приміщень, комунальні послуги та зарплату працівникам. Їхні онлайн-версії значно економніші, адже вони мають лише величезні склади, де працюють вантажники, та декілька менеджерів в офісі. Тому немає потреби компенсувати витрати підвищенням цін на товари, що дозволяє покупцеві заощадити близько 5–10%.

Найкраще розглянути переваги інтернет-шопінгу на конкретному прикладі, такому як автомагазин AutoBaza. Це одна з найбільших торговельних мереж у Європі, яка працює понад 20 років. Компанія створила зручний онлайн-каталог, який пізніше переріс у повноцінний інтернет-магазин та зазнав ребрендингу.

Це рішення принесло компанії величезні дивіденди та стало вигідним для покупців. Ціни на сайті до 10% нижчі за вартість в офлайн-магазинах, а ще можна замовити доставку в будь-яку точку України.

Тому кількість замовлень виросла, а компанія підписала ще декілька десятків договорів із лідерами автомобільної галузі. Велика мережа працює лише з перевіреними постачальниками в різних цінових категоріях. Компанія пропонує гнучку цінову політику, тому в каталозі можна знайти всі варіанти — від бюджетних до преміальних. Крім того, на сайті регулярно проводяться акції, а постійним покупцям надають знижки.

Найкращі автомагазини

В Україні широкий вибір інтернет-магазинів, які привозять товари з Європи або закуповують напряму у виробника. З найбільших та найвідоміших сайтів, які вже мають чималу базу задоволених клієнтів по всій країні, можна виділити п’ятірку лідерів:

Dok.ua. Приваблює покупців професійним сервісом, кол-центром із кваліфікованими фахівцями та зручною системою пошуку. Exist.ua. Компаніє має мережу магазинів, партнерські СТО та систему допомоги автолюбителям у дорозі. AutoBaza. Велика мережа з гнучкою ціновою політикою та високим рівнем сервісу. UkrParts. Широкий асортимент товарів і багато варіантів для зв’язку з менеджером. Автоклад. Має зручний інтерфейс та систему пошуку.

Ці автомагазини давно зарекомендували себе, як надійних і відповідальних постачальників автомобільних запчастин та аксесуарів. Вони ретельно перевіряють якість товарів, деталь можна повернути чи обміняти, а менеджери допоможуть підібрати оптимальний варіант під потреби та бюджет покупця.