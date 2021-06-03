На правах реклами
Poison, Christian Dior
Відкривають наш топ парфуми Діор із серії Poison. Це композиція з квіткових ароматів з домішкою загадкового сходу: коріандр з відтінком цитруса і тубероза з фруктовими нотками, а також домішкою опопанакса.
У топ бюджетних парфумів вони потрапили, завдяки акції магазинів “Brocard”, де їх можна купити за 1200 грн, але їхня середня ціна – близько 2500 грн.
У серію Poison також входять:
- Poison Girl;
- Hypnotic Poison;
- Pure Poison.
Вся продукція цієї серії стала синонімом жіночності і привабливості.
Lanvin Eclat D Arpege
Гліцинія, півонія, бузок і персик в аранжуванні з чайних і кедрових мелодій подарує по-справжньому весняну свіжість в будь-яку пору року. Аромат чудово підійде молодим і зухвалим, що йдуть в ногу з часом, дівчатам. Ці парфуми мають ненав’язливий, але стійкий запах, що підкреслює індивідуальність і чуттєвість їхньої власниці.
Elizabeth Arden 5th Avenue
У цьому флаконі злилися воєдино романтика й омана і сексуальність. Ледь вловимі нотки тибетського мускусу майстерно вплетені в букет з ароматів сандалу, ванілі і бурштину. Завершеності композиції надають легкі відтінки фіалки, іланг-ілангу і конвалії.
Calvin Klein Truth
Calvin Klein Truth – парфуми, які позиціонуються як одні з найбільш стійких: їхній аромат тримається на шкірі не менше доби. Вони мають ненав’язливий аромат сандалу і ванілі, якому акомпанують чай і цитрус разом з легким запахом півонії.
Cerruti 1881 pour femme
Cerruti +1881 pour femme – аромат, який підкреслить чуттєвість і ніжність. Парфуми мають неповторну композицію із фрезії, мімози, ірисів і фіалок, до яких домішується ледь вловимий аромат жасмину і герані. Цікавим аромат роблять коріандр і мускус.
Завдяки будь-яким з цих парфумів, ви будете завжди в центрі уваги.