24 грудня на сцені Жовтневого палацу пройде унікальний для української театральної сцени музичний спектакль "Серенада Сонячної долини".

Мюзикл став дебютним для Театру Олександра Меламуда і відразу підкорив серця глядачів.

Постановка щоразу збирає аншлаг, і на це є як мінімум 5 причин:

В якому ще всесвіту, крім як в Театрі Олександра Меламуда, можна побачити улюблених народних артистів, які цілих 20 номерів співають наживо? – Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Олексій Вертинський, Володимир Горянський, Мирослава Філіпович, Олександр Меламуд, Ксенія Вертинська і Аліса Діалло розкриваються в яскравих образах і як артисти, і як вокалісти. Театр починається з веселих трубадурів, які зустрічають приголомшених глядачів при вході в “Сонячну долину”. Музиканти скликають народ під звуки саксофона і величезного барабана, а співає сам Олександр Меламуд. Проводжають театралів вже веселими і з сувенірними доларами з портретом Олександра Меламуда. До речі, ця театральна валюта приносить удачу. Потрібно лише встигнути зловити купюру, падаючу прямо на глядача в кінці вистави. Іскрометна постановка веселить і п’янить, немов келих шампанського. Тільки для прекрасного настрою не потрібен привід. Після мюзиклу ви будете наспівувати джазові партії Гленна Міллера і пританцьовувати ще довгий час! Ви закохаєтесь в джаз (у виставі жива музика – її виконує джаз-бенд імені Джульєтти Капулетті під керуванням Андрія Соловйова), закохаєтесь в мюзикл – і ця любов назавжди стане для вас джерелом неймовірних вражень і спогадів. Якщо вам необхідний прекрасний настрій і не нудний вечір в приємній компанії, то вам неодмінно потрібно заглянути в “Сонячну долину”, яка з’єднує серця!

Встигніть зарезервувати місця в залі для глядачів і подаруйте собі і своїм близьким воістину новорічний настрій!

До зустрічі в Жовтневому палаці 24 грудня о 19:00!

Квитки можна придбати в касах Києва або онлайн тут:

https://bit.ly/32FXVhN

https://parter.ua/ru/serenada-solnechnoi-dolyny

https://kontramarka.ua/ru/event/serenada-sonacnoi-dolini-58198-92542.html