У 2020 році відбудеться 5-й конкурс інженерних стартапів Vernadsky Challenge. За 4 роки від моменту створення конкурсу до нього долучилися 649 проєктів. 45 стали фіналістами. У кожного із них є свої досягнення та історії успіху.

Організатор конкурсу, Громадська Організація “Асоціація Ноосфера”, розповіла про топ-5 проектів, які не зупинилися на досягнутому і продовжують успішно розвиватись.

TechNovator, золотий переможець 2016

В начале своей деятельности проект работал над беспроводной зарядной системой для смартфонов. В набор

На початку своєї діяльності проєкт розробляв бездротову зарядну систему для смартфонів. До набору входили: базова станція, кілька чохлів для смартфонів та мобільний додаток, щоб керувати процесом. Останнім часом запропонована технологія зазнала кардинальних змін: чохол вже не є неодмінним атрибутом для зарядки – необхідні елементи інтегруються безпосередньо в гаджети, до переліку яких додалися медичні прилади, дрони, скутери, та інше. Також тепер можно заряджати девайси високої потужності до 200 Ватт.

С 2016 року проєкт отримав ще два гранти. У 2019 році технологія TeсhNovator успішно пройшла випробування безпеки для людей та навколишнього середовища у Національному інституті зв’язку – Державному науково-дослідницькому інституті Республіки Польща. Один з планів на майбутнє — впровадити технологію в кардіостимулятори, що допоможе людям не проходити через чергові хірургічні операції, пов’язані з заміною батарейки в них.

Raccoon.Recovery, приз глядацьких симпатій 2017

Приклад стартапу, який гармонійно поєднує в собі два напрямки — геймерський та медичний. Команда амбітно змінила курс руху проєкту в сторону фізіотерапії — від контролерів для VR / AR і відеоігор до пристроїв, що відтворюють дрібну моторику та тактильні відчуття людської долоні. Серед розроблених гаджетів: Raccoon Clip — пристрій для маніпулювання предметами у віртуальній реальності; Raccoon Glove — рукавичка, яка здатна передавати дрібну моторику у віртуальній реальності або віддалена робо-рука; Raccoon Full Glove — рукавичка, яка дозволяє відчувати контур у віртуальній реальності або віддалені предмети. Усе обладнання має сертифікацію СЕ mark, як медичні пристрої 1 класу.

Проєкт Raccoon.Recovery пройшов онлайн бізнес-курс у амереканській стартап-школі Y Combinator та потрапив до європейського акселератора MIT Enterprise Forum CEE. Улітку 2018 року команда отримала фінансування у розмірі 50 000 євро за програмою Європейського союзу “Горизонт 2020”, яка підтримує наукові дослідження і технологічні інновації. Восени того ж року стартап пройшов відбір в акселератор Startupbootcamp Digital Health Berlin. Окрім гранту в розмірі 15 000 євро Raccoon отримали доступ до медтехринку Німеччини та заручилися підтримкою лідерів думок. Після завершення програми до партнерів стартапу додалися регіональне представництво програми з діджиталізації Німеччини 5-ht та агентство з питань зовнішньоекономічної діяльності German Trade and Invest. Також команда отримала гранти на послуги від Amazon (200 000 євро) і Google (20 000 євро).

Esper Bionics, золотий переможець 2019

Перший у світі біонічний протез, який використовує механізм Machine Learning. Завдяки цьому протез зможе постійно навчатися і запам’ятовувати ситуації, в яких він був задіяний, щоб автоматично підлаштовувати хват під кожен предмет. Протез має модульну конструкцію, яка дозволяє налаштовуватись під кожен окремий випадок ампутації.

Наразі команда готується до першого довготривалого тестування протеза волонтером. Це ще не ринкова версія продукту: вона не має технології Machine Learning. Після перших відгуків заплановано доопрацювати технічну частину та отримати сертифікацію.

Наступний крок – підключення технології Machine Learning. Він запланований на літо 2020 року. Платформа передбачає можливість підключення протезів інших виробників та не тільки для верхніх кінцівок, а й нижніх, ортезів, екзоскелетів і безліч продуктів протезної галузі.

В пріоритеті для проекту вихід на ринок США, Канади та Європи. Команда також вже встигла отримати запит від європейської організації на поставку бюджетних функціональних протезів у країни, що розвиваються, і активно над ним працює. Але й про українських користувачів не забувають, а планують запустити протези руки на ринок України.

Cardiomo Family, срібний переможець 2017

Мініатюрний пристрій, який контролює стан здоров’я власника та моніторить основні показники організму: ЕКГ, дихання, температуру тіла. У випадках відхилень від нормального стану, пристрій надсилає на смартфон користувача (його родичів/лікарів) push-сповіщення, а також складає рекомендації відносно здорового способу життя індивідуально для кожної категорії користувачів.

У 2017 році Cardiomo серед 15 українських стартапів представляли свій пристрій на IT конференції TechCrunch Disrupt у Сан-Франциско. У 2018 році Cardiomo увійшли в десятку кращих стартапів серед понад 800 заявок в американський акселератор Plug and Play Tech Center. Стартап пройшов тримісячну програму у напрямку HealthTech, яка спрямована на розвиток бізнесу і пошук інвестицій. У 2019 команда отримала фінансування в розмірі 95 000 євро від акселератора Rockstart Health і переїхав до Нідерландів на рік. Під час проходження програми Cardiomo отримали додатково 300 000 євро. По завершенню 2019 року на рахунку стартапу було вже 800 000 доларів інвестицій. Зараз Cardiomo на етапі отримання сертифікату ISO13485. Пристрій та програмне забезпечення проходять тести, щоб отримати медичну сертифікацію в Україні та дозволи на продаж девайсів у Європі та Америці.

Hideez, срібний переможець 2016

Брелок – цифровий ключ, який запам’ятовує та зберігає паролі, ключі шифрування, цифрові підписи та ін. В середньому у кожної людини є до 20 аккаунтів, які потребують ідентифікації при вході. Пристрій на відстані кількох метрів через блютуз передає пароль до девайса користувача, чи то ноутбук, чи телефон, і забезпечує швидкий вхід в необхідний акаунт. Цифровий ключ має продуману систему безпеки та захисту конфіденційної інформації. Він сканує відбитки пальців господаря для ідентифікації та автоматично блокується, якщо знаходиться у чужих руках. Може використовуватися як індивідуально, так і стати частиною корпоративної системи інформаційної безпеки.

Наразі компанія випустила вже третє покоління свого продукту Hideez Key. Остання версія включає в себе новий стандарт аутентифікації — FIDO 2, дуже затребуваний у США. Також компанія отримала сертифікацію в США та почала проєкти з ліцензування своїх розробок іншим вендорам.

З 2016 року Hideez залучили загалом 825 000 доларів інвестицій у Seed раундах та уклала декілька партнерських угод, у тому числі з таким світовим лідером інформаційної безпеки, як CyberArk.

Далі команда планує розширити функціональність рішення за рахунок впровадження нових технологій аутентифікації. Також заплановано вихід на європейський ринок.

Три умови успіху стартапу

Буде стартап успішним чи ні, залежить від безлічі різних факторів. Кожен проєкт — це унікальний організм, який повинен знайти свій шлях розвитку. Ґрунтуючись на досвіді Vernadsky Challenge, можемо сказати що, всі успішні стартапи поєднують наступні риси:

Затребуваний продукт та продумана бізнес-модель.

У Кремнієвій долині можна почути термін продукт-пейнкіллер, тобто той, який вирішує нагальну проблему потенційного споживача. Є й антипод цьому поняттю – продукт-вітамінка, який спрямований на задоволення побічних потреб цільової аудиторії. Успіх чекає на тих, хто запропонує ринку саме пейнкіллер. А продумана бізнес-модель гарантує, що проєкт генеруватиме прибуток не лише в прогнозних моделях, а і в реальному житті. Часто виникають ситуації, коли засновники проєкту не вивчають попит ринку, а працюють над вирішенням проблем, які цікаві лише їм. Або ж загострюють увагу суто на гіпотезах, які не мають практичного застосування у бізнесі. Саме це стає однією з основних причин невдач стартапів (згідно з дослідження CB Insights вона зустрічається в 42% випадків).

Надзвичайно важливо бути в змозі чітко і лаконічно пояснити, яку саме цінність для споживачів створює ваша компанія. Та пам’ятати, якщо ваша бізнес-модель занадто громіздка та складна, ймовірно вона буде приречена на невдачу.

Готовність до змін.

Команда, яка здатна швидко реагувати на зміну обставин, дозволить вам увійти в нові ніші і випередити конкурентів. Цей підхід застосовувався і до Vernadsky Challenge. За історію конкурса його фокус інтересів змінювався двічі у відповідь на інвестиційні тренди: в 2015 році Vernadsky Challenge стартував, як конкурс software та hardware стартапів з призовим фондом в 1 мільйон гривень. 2017 року ідейний натхненник і засновник конкурсу, Макс Поляков, звузив фокус інтересів до інженерних стартапів і збільшив приз до 2 мільйонів гривень, в 2019 — до інженерних стартапів у сфері космічних технологій і біоактивної медицини. Тож будьте гнучкі та готові змінюватися, розвиватися і налаштовуватися на тренди.

Уміння постійно вчитися і працювати над помилками.

Перші кроки можуть виявитися для стартапу найважчими. Дається взнаки брак практичного досвіду. Тому для стартапу, який бере участь у конкурсі, важливий не тільки грошовий приз, а й експертна рада. Тож для оцінки стартапів команда Vernadsky Challenge залучає менторів Noosphere Engineering School і представників успішних світових компаній. За роки проведення конкурсу в журі побували: представники Airbus Defence & Space, Firefly Aerospace, D-Orbit і навіть руйнівник міфів Джеймі Хайнеман. Вони аналізують проєкт з точки зору досвіду побудови і ведення бізнесу, рекомендують, на що звернути увагу підприємцям-початківцям. Безумовно, помилки робить кожен. Але суть у тому, що важливо не лише вміти їх уникати — куди важливіше зуміти їх подолати.

Є два шляхи розвитку стартапу – вниз до аутсайдерів або крок за кроком підійматися вгору, від ідеї до готового продукту. Шанси на успіх можна значно підвищити, подавши заявку на конкурс стартапів Vernadsky Challenge 2020 до 1 вересня. Можливо ваша ідея посяде перше місце у новому рейтингу.