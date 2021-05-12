Історії селебріті зібрав американський портал Just Jared.

Кім Кетролл проти Сари Джессіки Паркер

Телешоу: “Секс і місто”

Кетролл розкрила неприязнь до Паркер, коли відмовилася від зйомок в третьому фільмі “Секс у місті”.

Під час телеінтерв’ю з Пірсом Морганом Кім сказала: “І саме тут я хочу сказати людям з “Сексу у місті” і особливо Сарі Джесіці Паркер – я думаю, вона могла б бути кращою”.

У тому ж інтерв’ю Кім сказала, що ніколи не дружила зі своїми колегами по фільму.

Ситуація по-справжньому загострилася у 2018 році, коли раптово помер брат Кім Кетролл. Сара Джессіка Паркер надіслала свої співчуття, і Кім вирішила відповісти в Instagram.

“Моя мама запитала мене сьогодні: «Коли Сара Джессіка Паркер, ця лицемірка, дасть тобі спокій?» Ваше постійне спілкування – хворобливе нагадування про те, наскільки жорстокими ви були тоді і зараз. Дозвольте мені зробити це ДУЖЕ ясно. (Якщо я ще не зробила) Ви не моя родина. Ти не моя подруга. Отже, я пишу, щоб в останній раз сказати тобі, щоб ти перестала експлуатувати нашу трагедію, щоб відновити свій образ «хорошої дівчини»”, – написала Кетролл.

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Вілл Сміт і Альфонсо Рібейро проти Джанет Хьюберт

Телешоу: “Принц з Беверлі-Хіллз”

Уілл Сміт і Альфонсо Рібейро не ладили з тіткою Вів, героїнею Джанет Хьюберт.

У 1993 році Вілл сказав: “Я можу прямо сказати, що Джанет Хьюберт хотіла, щоб шоу було« Тітонька Вів з Беверлі-Хіллз », тому що я знаю, що вона збирається переслідувати мене в пресі. Зараз вона злиться, але злилася весь час . Одного разу вона сказала: «я займаюся цим бізнесом вже 10 років, а цей сопливий панк приходить і влаштовує шоу». Що б не трапилося, для неї я всього лише антихрист “.

У 2009 році Альфонсо виступив зі стендапом і розказав про цей конфлікт.

“Ви знаєте, за законом мені не дозволено говорити про це. Але чому б і ні? По суті, зрештою, ця с*ка була божевільною. Я не лаявся … Вона збожеволіла! Коротко кажучи, були дні, коли ми всі були на знімальному майданчику, і вона буквально зривалася на людей, і на час виходу другого сезону все дійшли до точки. ми думали: «Це неприпустимо». коли ми знімали «Принца з Беверлі-Хіллз», мені здавалося, що ми родина… Вона в той момент все зіпсувала, ускладнила нам роботу, і, на жаль, її звільнили”.

Роберт Дауні-молодший проти Терренса Говарда

Фільм: “Залізна людина” (2008)

Терренс Говард розповів про свою ворожнечу з Робертом Дауні-молодшим в одному з інтерв’ю.

«Виявляється, що людина, якій я допоміг, стала Залізною Людиною … Коли прийшов час другої частини, взяв гроші, які призначалися мені, і викинув мене», – сказав Говард.

У майбутніх фільмах Терренса замінив Дон Чідл.

«Ми уклали угоду на три картини – це означає, що ми уклали угоду раніше терміну. Для першого повинна була бути певна сума, визначена сума для другого і певна сума для третього. Вони прийшли до мене перед другим фільмом і сказали: “Послухайте, ми заплатимо вам одну восьму того, що ми мали для вас за контрактом. Ми думаємо, що другий фільм буде успішним з вами або без вас”», – додав він. «Я звернувся до свого друга [Роберта Дауні-молодшого], якому допоміг влаштуватися на першу роботу, але він не телефонував мені три місяці», – резюмував актор.

Джилліан Андерсон проти Девіда Духовни

Телешоу: “Секретні матеріали”

Джилліан сказала в інтерв’ю The Telegraph:

«Безумовно були періоди, коли ми ненавиділи один одного. Ненависть – занадто сильне слово. Ми не розмовляли довгий час. Це було інтенсивно, і ми обидва в різний час були головним болем одне для одного».

Нікі Мінаж проти Мераї Кері

Телешоу: “Американський ідол”

Ворожнеча Нікі Мінаж і Мераї Кері стала відома з відео з мобільного телефону, яке опублікував портал TMZ.

На відео Нікі каже:

«Я сказала їм, що не буду миритися з її бісовою високістю».

Мерайя додала, що Нікі була “божевільним стервом” і “трирічною дівчинкою”.