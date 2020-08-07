Видання The Verge зібрало топ-6 найкращих навушників з шумозаглушенням.
SONY WH-1000XM3
Компанії Sony, завдяки навушників з шумозаглушенням третього покоління, вдалося обігнати свого конкурента Bose. WH-1000XM3 звучать чітко, тому більшість людей будуть більш ніж задоволені роботою 1000XM3.
Вони можуть витримувати до 30 годин безперервного програвання. На випадок, якщо батарея розрядиться, навушники оснащені зарядкою USB-C.
При цьому мікрофон на 1000XM3 не підійде для тривалого спілкування в чатах або голосових дзвінків.
Їх ціна становить $348,00.
BOSE 700
У цих навушників задовільний звук, відмінна якість голосового зв’язку і відмінна ефективність шумозаглушення.
Зазначається, що налаштування мікрофону Bose на навушниках з шумозаглушенням 700 не має собі рівних, проте вони розраховані на роботу до 20 годин.
Придбати їх можна за $339,95.
SENNHEISER MOMENTUM 3 WIRELESS і SHURE AONIC 50
Ці навушники мають деталізований, насичений басами і яскравий звук. Їх можна підключити через провід з роз’ємом для навушників 3,5 мм або USB-C.
Вартість таких навушників становить $399,99.
BEATS SOLO PRO
Ці навушники відмінно підійдуть для занять в тренажерному залі, оскільки вони володіють стійкістю до поту і сильному стисканню.
Вони не такі хороші в шумозаглушенні, як Bose або Sony, але дизайн навушників і щільне прилягання допомагають Solo Pro забезпечувати хорошу пасивну шумоізоляцію.
Якщо відключити шумозаглушення, то навушники витримають до 40 годин роботи.
Придбати ці навушники можна за $299,95.
MICROSOFT SURFACE HEADPHONES 2
У цих навушниках Microsoft зберегла первісну схему управління за допомогою поворотного перемикача, і внесла значні поліпшення в якість звуку і час автономної роботи.
Ціна таких навушників стартує від $249,99.
MARSHALL MONITOR II ANC
Ці навушники за якістю звуку поступаються Bose і Sony. При цьому, вони мають теплий текстурований звук і непогано справляються зі зменшенням зовнішнього шуму. Вони також можуть працювати до 30 годин з включеним заглушенням шуму, або до 45 годин, якщо цю функцію відключити.
Вартість цих навушників становить $319,99.
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