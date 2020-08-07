Навушники - це незамінний предмет у повсякденному житті. Найбільш важливим критерієм вибору кращих навушників з шумозаглушенням є те, наскільки добре вони можуть усувати зовнішній шум, їх якість звуку і час автономної роботи.

Видання The Verge зібрало топ-6 найкращих навушників з шумозаглушенням.

SONY WH-1000XM3

Компанії Sony, завдяки навушників з шумозаглушенням третього покоління, вдалося обігнати свого конкурента Bose. WH-1000XM3 звучать чітко, тому більшість людей будуть більш ніж задоволені роботою 1000XM3.

Вони можуть витримувати до 30 годин безперервного програвання. На випадок, якщо батарея розрядиться, навушники оснащені зарядкою USB-C.

При цьому мікрофон на 1000XM3 не підійде для тривалого спілкування в чатах або голосових дзвінків.

Їх ціна становить $348,00.

BOSE 700

У цих навушників задовільний звук, відмінна якість голосового зв’язку і відмінна ефективність шумозаглушення.

Зазначається, що налаштування мікрофону Bose на навушниках з шумозаглушенням 700 не має собі рівних, проте вони розраховані на роботу до 20 годин.

Придбати їх можна за $339,95.

SENNHEISER MOMENTUM 3 WIRELESS і SHURE AONIC 50

Ці навушники мають деталізований, насичений басами і яскравий звук. Їх можна підключити через провід з роз’ємом для навушників 3,5 мм або USB-C.

Вартість таких навушників становить $399,99.

BEATS SOLO PRO

Ці навушники відмінно підійдуть для занять в тренажерному залі, оскільки вони володіють стійкістю до поту і сильному стисканню.

Вони не такі хороші в шумозаглушенні, як Bose або Sony, але дизайн навушників і щільне прилягання допомагають Solo Pro забезпечувати хорошу пасивну шумоізоляцію.

Якщо відключити шумозаглушення, то навушники витримають до 40 годин роботи.

Придбати ці навушники можна за $299,95.

MICROSOFT SURFACE HEADPHONES 2

У цих навушниках Microsoft зберегла первісну схему управління за допомогою поворотного перемикача, і внесла значні поліпшення в якість звуку і час автономної роботи.

Ціна таких навушників стартує від $249,99.

MARSHALL MONITOR II ANC

Ці навушники за якістю звуку поступаються Bose і Sony. При цьому, вони мають теплий текстурований звук і непогано справляються зі зменшенням зовнішнього шуму. Вони також можуть працювати до 30 годин з включеним заглушенням шуму, або до 45 годин, якщо цю функцію відключити.

Вартість цих навушників становить $319,99.