19 квітня українці святкуватимуть день Пасхи - Воскресіння Ісуса Христа. З цим днем ​​пов'язано чимало релігійних і ментальних традицій.

#Букви зібрали найцікавіші традиції.

Великоднє привітання

З 19 квітня протягом трьох днів прийнято вітатися таким чином: “Христос воскрес!” “Воістину Воскрес!”

Це вітання необхідно промовляти тричі. При цьому також потрібно тричі поцілуватися. Таке вітання називають “христосування”.

Традиція прийшла до нас ще з біблійних часів, коли апостоли у своїх посланнях писали: “Вітайте один одного цілуванням святим”.

Великодній вогонь

У день Великодня в Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього християни очікують сходження святого Благодатного вогню. Вважається, що в рік, коли вогонь не зійде в храм, очікується кінець світу.

Великодній вогонь символізує світло Боже, яке просвіщає всі народи після Христового Воскресіння.

Великодній вогонь передають в церкви по всьому світу з Єрусалиму. Священики урочисто розносять його по храмах міста.

До загальнонаціонального карантину, коли українці відвідували святкові пасхальні богослужіння в церквах, було прийнято запалювати свічки від священного вогню і приносити додому лампадку, підтримуючи вогонь протягом року.

Пасхальна трапеза

Раніше українці приносили в храм на ранкове богослужіння кошики з пасхальною святковою їжею, пасками, крашанками і так далі. Після освячення священнослужителем, кошик приносили додому і обідали тим, що там було.

В умовах карантину українцям пропонують купувати в магазинах вже освячені заздалегідь страви і паски. У невеликих населених пунктах у віруючих є можливість, щоб священнослужитель освятив їх кошик, підійшовши до воріт будинку.

Крашанки та писанки

В Україні прийнято розбивати крашанки одна об одну, вітаючи при цьому з днем ​​Воскресіння Христового.

Українці кладуть в свої великодні кошики яйця двох типів: крашанки і писанки. Перші – яйця, пофарбовані в різні кольори. Другі – розписані спеціальними малюнками, орнаментами, символами. Саме другі мають смислове навантаження.

Після того як з церкви приносять кошик з великодніми стравами, прийнято обмінюватися яйцями. Звичай дарувати яйце, і неодмінно червоне, пов’язують з іменем св. Марії Магдалини.

У деяких країнах Європи і Північної Америки існує звичай вранці Великодня ховати яйця.

Традиційна випічка

На Великодень прийнято пригощати друзів, родичів і близьких традиційною здобною випічкою. Ця традиція не має нічого спільного з біблійною історією чи культурою євреїв. Навпаки, у євреїв не можна було їсти нічого квасного, а здоба – це бродіння дріжджів.

До випікання пасок завжди готувалися заздалегідь. Створювали атмосферу в домі, яка налаштовувала господиню на потрібний лад, читалися молитви. Тісто має сходити і вимішуватися в тиші і спокої, оскільки це священне сімейне таїнство, від якого залежало життя сім’ї та роду.

Великодній пиріг або паска – це символ тіла Христа, який загинув за гріхи людства, а також зламаного на Таємній Вечері хліба. Паска символізує багатство і родючість, оскільки в її складі багато “дорогих” складових – яйця, масло, які по весні були “делікатесами”.

Великодній дзвін

Під час Страсного тижня дзвони церков зберігають тривале мовчання. Однак вранці в неділю в усіх куточках країни чути великодні дзвони, що сповіщає про Воскресіння Ісуса Христа з мертвих.

За традицією, всю світлу седмицю будь-хто бажаючий може піднятися на дзвіницю і подзвонити в честь Христового Воскресіння.

Великодній кролик

Великодній кролик – це символ родючості і багатства. Його використовують у багатьох країнах Європи та США. Вперше про пасхального кролика заговорили в Німеччині ще в XVI столітті.

У вигляді кроликів роблять іграшки і солодощі, а також сувеніри, які складають часом в цілі сімейства або різні професії.