Розкішне доглянуте волосся — це не обов’язково вкладені тисячі гривень на професійний догляд і процедури в салоні краси.

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Якщо поставити за мету, і серед бюджетних товарів можна знайти чудові ефективні засоби для догляду за волоссям. Головне, правильно визначити його потреби й прислухатися до відгуків. Щоб цей вибір був простішим, ми підготували добірку найкращих брендів з бюджетної категорії.

Garnier

Один з найвідоміших виробників догляду за волоссям був заснований ще 1904 року у Франції та з того часу вдосконалює рецепти краси. Garnier робить акцент на природних компонентах з квітів, фруктів і насіння. Як підказують відгуки на https://eva.ua/, найвдалішою є серія Fructis Гудбай посічені кінчики, маска 3 в 1 і колекція Botanic Therapy, що дарує інтенсивне живлення для сухого й слабкого волосся.

L’Oreal Paris

Цей лідер ринку привабив покупців поєднанням інноваційних технологій і новітніх формул з доступною ціною. До прикладу, L’Oreal Paris запатентував унікальний компонент цикамід і створив на його основі серію Elseve Total Repair, що стала бестселером. Також варта уваги лінійка Розкіш 6 олій, що здатна відновити блиск і м’якість пошкодженого волосся.

Dove

Ще в минулому столітті бренд Dove завоював прихильність американців унікальною формулою крем-мила, що містить 25 % зволожувального крему й очищує неймовірно м’яко. Цю ж технологію фахівцям вдалося використати під час створення шампунів для різних типів волосся, що теж здобули світову популярність. Вони особливо сподобаються власникам сухої або чутливої шкіри голови.

Syoss

Особливість цієї компанії — професійний догляд за бюджетну ціну. Оскільки бренд має японське походження, у продукції використовують давні рецепти з натуральними компонентами та переосмислюють їх на сучасний лад. Найпопулярнішими товарами виробника є стайлінгові засоби та фарби, а для догляду — надійний термозахисний спрей, шампунь для об’єму Full Hair 5, лінійка для зміцнення Keratin і шампуні для чоловіків.

Brelil

Назва цього бренду менш відома українцям, але його товари напевне знають ті, хто шукав ефективні продукти для догляду за волоссям. Brelil — це італійський бренд, що створює якісні та високотехнологічні засоби для професіоналів. Шампунь і маска Numero Total Repair спричинили фурор в онлайн-магазинах і за результатом виграють у багатьох продуктів класу “люкс”.

Bio World

Висока якість, помітний ефект і низька ціна — це ідеальний опис білоруської косметики. Тож не дивно, що бренд Bio World з’явився в цьому топі. Виробник акцентує на натуральній основі засобів і турботі про природу під час їхнього виготовлення, тож ця продукція сподобається людям, що дбайливо ставляться до планети. Для красивого вигляду волосся варто спробувати серію Secret Life Detox Therapy, що захищає від забрудненого повітря міста, і живильну лінійку Bio World Goji.

Захоплені відгуки на різних сайтах доводять, що підтримати та відновити здоров’я волосся можна з будь-яким бюджетом.

Головне, приділити догляду час і увагу.