Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів про підсумки свого першого офіційного візиту до України і зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Відповідна заява Борреля опублікована на офіційних сайтах Європейської служби зовнішніх зв’язків та Представництва ЄС в Україні.

Боррель зазначив, що з часу Революції Гідності в 2014 році і початку збройного конфлікту на Донбасі, “Україна залишалася основним питанням порядку денного Євросоюзу”.

Дипломат уточнив, що ЄС підтримував нашу країну в сферах реформ, економічної інтеграції, захисту суверенітету і територіальної цілісності.

Зокрема, підписана в 2014 році Угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною “є найбільш всеосяжною”, яку будь-коли підписував ЄС з країнами, що не входять до його складу. Відтоді Україна отримала від Євросоюзу 14 млрд євро. За словами Борреля, це “безпрецедентний рівень підтримки”.

Дипломат наголосив, що ЄС готовий надавати підтримку і в подальшому, але Україна повинна продовжувати реформи.

“Має бути зроблено багато роботи разом, аби повністю скористатися перевагами співпраці у рамках Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі. Як я вже сказав президенту (Володимиру Зеленському, – ред.), ЄС не є благодійною організацією або банкоматом; найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни. Але лише українці власноруч можуть втілити ці реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна”, – йдеться в заяві Борреля.

Дипломат додав, що, згідно з оцінками спостерігачів, темп реформ в Україні зараз сповільнився, включно з виконанням зобов’язань за Угодою про асоціацію.

“Обрання Володимира Зеленського президентом у квітні 2019 року було знаком рішучої готовності українців боротися проти корупції та послабити владу олігархів у країні. Його перші місяці на посаді характеризувалися “турборежимом”, коли Парламент швидко ухвалював реформи, які довго буксували на місці. Проте, на думку багатьох оглядачів, останнім часом темпи реформ сповільнилися, зокрема виконання зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію. Зміна уряду на початку березня та звільнення реформаторів стали тривожними сигналами щодо готовності протистояти корупційним інтересам”, – зазначив Боррель.

Він нагадав, що в липні Євросоюз підписав з Україною меморандум про взаєморозуміння за новою програмою макрофінансової допомоги обсягом в 1,2 млрд євро.

“Я нагадав президентові Зеленському, що цей Меморандум містить умови, які стосуються насамперед зміцнення верховенства права та антикорупційних реформ. Я наполягав, зокрема, на необхідності забезпечення прозорого та деполітизованого процесу відбору до антикорупційних інституцій, що ґрунтується на заслугах“, – поінформував Боррель.

“Ми продовжимо надавати підтримку. Водночас вона пов’язана із нагальною потребою зміцнення верховенства права і посилення боротьби проти корупції”, – наголосив дипломат.