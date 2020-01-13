Топ-менеджмент "Нафтогазу", який домігся від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримає премію в розмірі 1% від цієї суми.

Про це повідомив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко в інтерв’ю Liga.net.

“За контрактом повинні виплатити. На всю суму 1% від отриманих коштів”, – сказав він.

Таким чином, топ-менеджери отримають близько 29 мільйонів доларів або 700 млн гривень. Про кількість премійованих Вітренко не повідомив.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж НАК “Нафтогаз України” заявив про компенсацію за недопостачання обсягів газу для транзиту російським “Газпромом”. За рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку “Газпромом” узгоджених обсягів газу для транзиту.

У травні 2018 року року наглядова рада НАК “Нафтогаз України” об’явив про виплату премій своїм співробітникам у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з російським “Газпромом” за транзитним контрактом. Преміювати вирішили 41 людину, які “прямо або побічно внесли значний вклад у досягнення результату”.

29 січня 2019 року голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що готовий віддавати свою зарплату і бонуси з лютого і до кінця 2019 року на благодійність в три організації: на підтримку сімей загиблих “Народний тил”, на підтримку армії “Вернись живим” і на допомогу онкохворим дітям “Пігулки”.

У вересні 2019 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив оштрафувати главу НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва на 1700 гривень за ненадання інформації про премії співробітникам компанії, які були призначені за перемогу в Стокгольмському арбітражі.