Відома ізраїльська топ-модель Бар Рафаелі засуджена судом в Ізраїлі до великого штрафу і дев'яти місяців громадських робіт за ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє агентство ВВС.

35-річна Рафаелі визнала себе винною в навмисному спотворенні відомостей в податковій декларації під час проживання за кордоном, щоб не платити ізраїльських податків.

Суд в Тель-Авіві ухвалив, що модель повинна не тільки виплатити всі недоплачені податки, але також і штраф в розмірі 2,5 млн шекелів (730 тисяч доларів).

Мати моделі також була визнана винною в спробі ухилення від сплати податків.

Ципі Рафаелі, яка виступала агентом своєї дочки, була засуджена до 16 місяців в’язниці. Вона також повинна сплатити штраф у 730 тисяч доларів і недоплачений податок.

Обидві жінки визнали себе винними. Вони підписали угоду про визнання провини, щоб врегулювати справу про ухилення від сплати податків з владою Ізраїлю.

Розслідування даної справи тривало з 2015 року.

Топ-модель визнала, що роками не повідомляла податковій інспекції про свої доходи за кордоном. При цьому її адвокати наполягали, що вона не спеціально ховалася від податків (а просто проживала за кордоном).

Бар Рафаелі вже не вперше виявляється замішана в скандальних історіях. Так, в Ізраїлі її критикували за те, що вона уникла служби в армії. У 2015 році модель хотіла, щоб влада закрила повітряний простір над місцем її весілля з ізраїльським бізнесменом Аді Езрою.

У 2018 році Рафаелі знялася в рекламному ролику, де з’явилася в нікабі (що викликало неоднозначну реакцію).

Бар Рафаелі з 15 років активно знімається для модних журналів, таких як Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE, GQ і Maxim та представляє різні бренди по всьому світу. Вона працювала на подіумі для Armani, Roberto Cavalli, Gucci, Valentino та інших брендів, а також брала участь у показах Victoria’s Secret.

Відомо, що модель кілька років перебувала в стосунках з голлівудським актором Леонардо ДіКапріо і навіть планувала з ним весілля.

У 2019 році Бар Рафаелі стала однією з чотирьох ведучих пісенного конкурсу “Євробачення”, який проходив у Тель-Авіві.