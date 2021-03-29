Навіть через роки автомобілі ВАЗ не втрачають своєї популярності. Їх досі купують як автолюбителі новачки, так і ті, хто просто не може обходитися без машини.

Якщо ви задумалися над придбанням особистого транспорту і у вас невеликий бюджет, пропонуємо придивитися і купити ВАЗ 2106 або інші моделі виробника. Особливу увагу приділіть сайтам, що спеціалізуються на автопродажу, а також сервісу OLX.

За півстоліття існування компанія випустила понад 20 млн машин. Які ж найпопулярніші авто випускав АвтоВАЗ?

ВАЗ-2109

Модель п’ятидверна і передньопривідна. Була випущена після моделі 2108 і швидко стала популярною. Випускалася з конвеєра в 1987-2004 роках, за цей час було виготовлено понад 1,5 млн машин. Мотор тут 1.5 л, в 2000 роках на ньому почав використовувати інжектор замість карбюратора.

ВАЗ-2121

Також цю модель називають “Нива”. Вважається революційним для своєї епохи, так як є першим вітчизняним кросовером з несучим кузовом і повним приводом в масовому виробництві. Вперше машина побачила світ в 1977 і попит на неї високий досі, тому вона випускається ВАЗом і зараз. Найпопулярніші мотори – карбюраторний на 1,6 л або інжекторний на 1,7 л.

ВАЗ-2106

Це найпопулярніша модель АвтоВАЗу, яку по праву можна вважати справжнім бестселером. Він має класичний дизайн, який полюбився багатьом, і вважається досить надійним автомобілем. Найпопулярніші мотори у “Шістки” – 1.3 л, 1.5 л і 1.6 л. Багато хто визнає, що саме у 2106 самий плавний хід в порівнянні з іншими моделями. У 1975-2004 роки виробник випустив понад 4 млн примірників.

ВАЗ-2101

І, звичайно ж, не варто забувати про найпершу модель, яка була випущена АвтоВАЗом, і яка залишилася популярною до сьогоднішнього часу. “Копійку” почали випускати в 1970 році і з тих пір було продано понад 4,8 млн. З конвеєра він виходив аж до 1988 року. ВАЗ 2101 вважається базовою моделлю, зазвичай оснащувався мотором на 1.2 л, але більш пізні варіанти випускалися з 1.3 л.

Також не варто забувати, що зараз виробник входить до складу компаній Renault-Nissan, а також випускає Granta і Vesta, які хоча і мають невисоку ціну, але все ж відрізняються сучасним зовнішнім виглядом і пристойною якістю і надійністю.