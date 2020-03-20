Директор з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов перебуває на домашньому карантині через підозру на коронавірус.

Про самоізоляцію Фаворов повідомив у своєму відеозверненні в Facebook.

Він уточнив, що самоізолювався згідно з рекомендаціями та внутрішніми протоколами НАК “Нафтогаз”.

“Приблизно тиждень тому у мене був кашель, невелика температура 37,5. Згідно з рекомендаціями і внутрішнім протоколом НАК “Нафтогаз”, я самоізолювався. Сиджу вдома, мінімізую контакт, почуваюся чудово. Планую ще тиждень так просидіти до того моменту, коли всі питання будуть зняті”, – заявив Фаворов.

Друзья, у меня все хорошо. Чувствую себя отлично. Температура 36.6. Кашля нет. Только скучно. Не переживайте. И всем домой. Спасибо! Опубліковано Андреєм Фаворовим Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Водночас у пресслужбі НАК “Нафтогаз України” уточнили, що остаточні результати аналізів Фаворова будуть готові наступного тижня, на самоізоляції він залишатиметься до 27 березня.

“Директор дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрій Фаворов знаходиться на домашньому карантині з п’ятниці, 13 березня. Саме в цей день у нього підвищилася температура і з‘явився кашель. Андрій здав аналіз і очікує отримати результат на початку наступного тижня. Фінального результату, який підтверджував чи спростовував би наявність антитіл до коронавірусу, наразі не має. Ми повідомимо про результат, коли він буде готовий”, – зазначили в НАК.

Раніше в ефірі російської радіостанції “Ехо Москви” батько топ-менеджера “Нафтогазу” Михайло Фаворов повідомив, що його син інфікувався коронавірусом. За його словами, заразилася також дружина Андрія Фаворова – засновниця компанії Magonova&Partners Анастасія Магонова. Однак згодом у своєму Facebook Михайло Фаворов назвав свою заяву “припущенням”.

“Тут треба уточнити. Я вважаю! (це моє припущення), що він перехворів, перехворів легко і тепер про-імунізувався. Природно я вважаю, що дружина Андрія розділила з ним інфекцію, якою він хворів. В інтерв’ю я не дуже фокусувався на датах і результатах тестів, тому що для мене було важливо показати, яким “нормальним” спокійним ставленням до хвороби повинна бути реакція в разі появи хвороби в родині або у знайомих… Андрій і Настя здорові, вони не можуть бути джерелом інфекції!”, – написав він.