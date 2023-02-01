Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У відомстві зауважили, що ПАТ “Укрнафта” є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ “Укртатнафта” – нафтопереробною.

На даний час у межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності.

Зокрема мовиться про:

виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії,

ухилення ними від сплати податків,

створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У межах слідчих дій Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ “Укртатнафта” оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.

В СБУ нагадали, що у листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані.

Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.

Варто зауважити, що у Службі безпеки не назвали імена осіб, у яких проводили обшуки. Водночас ще вранці видання Українська правда повідомляло, що СБУ та БЕБ прийшли з обшуками до українського олігарха Ігоря Коломойського.