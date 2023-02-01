Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У відомстві зауважили, що ПАТ “Укрнафта” є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ “Укртатнафта” – нафтопереробною.
На даний час у межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності.
Зокрема мовиться про:
- виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії,
- ухилення ними від сплати податків,
- створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
У межах слідчих дій Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ “Укртатнафта” оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.
В СБУ нагадали, що у листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані.
Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.
Варто зауважити, що у Службі безпеки не назвали імена осіб, у яких проводили обшуки. Водночас ще вранці видання Українська правда повідомляло, що СБУ та БЕБ прийшли з обшуками до українського олігарха Ігоря Коломойського.
- Служба безпеки України викрила колишнього начальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів. Експосадовець закупив для ЗСУ майже 3000 неякісних бронежилетів.