#Букви розповідають, що це за зброя і як вона працює.
Система “Тор” призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об’єктів, перших ешелонів сухопутних з’єднань від ударів протирадіолокацій і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, які планують авіабомб, літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних за технологією “стелс”. Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система “Тор” сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою “свій-чужий”.
Зенітно-ракетний комплекс “Тор-М1” є модифікацією стандартного комплексу “Тор”, який був розроблений і почав випускатися в Радянському Союзі на початку 1980-х років. У світі такими машинами володіють в основному армії пострадянських країн, а також союзників Росії. Найбільше їх в Росії і Китаї, близько 30 “Торів” є на озброєнні Ірану.
Ракета з цього комплексу може вражати цілі на висоті до 6 кілометрів і на відстані до 12 кілометрів. Ракети ЗРК “Тор” летять зі швидкістю, втричі більшою за швидкість звуку. Якщо запустити їх в ціль, яка знаходиться за 5 кілометрів, то ракети долетять приблизно за 5 секунд. Вони мають невелику боєголовку – близько 15 кілограмів вибухової речовини, але вони призначені для поширення багатьох осколкових елементів. “Тор” може атакувати одночасно дві мети по дві ракети на кожну.
Фото: Vitaly V. Kuzmin
Генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів в коментарі сайту “Сегодня”, що технічні характеристики ЗРК “Тор-М1” цілком дозволяли вразити Boeing-737 компанії МАУ при тих умовах, при яких лайнер зазнав катастрофи.
“Чи могла ракета ЗРК “Тор-М1” привести до такої катастрофи при таких умовах? Безумовно. “Тор-М1”- це система ППО сухопутних військ ближньої дії. Дальність 12, висота 6 кілометрів. Для неї великий пасажирський лайнер, що летів на висоті 2,5 кілометра – дуже проста, практично ідеальна мета. Бойова частина менш потужна, ніж у “Бука”. Але якщо врахувати, що запускалася, як вже зараз говорять дві ракети, пожежа миттєво виникала в салоні така, що ніяк екіпаж відреагувати вже не міг”, – сказав Романенко.
За його словами, точно визначити, чи був підрив, і якого роду ракетою дозволить розслідування.
“Вражаючі елементи різних видів ракет відрізняються. Наприклад, у С-200 – це кульки двох діаметрів, в “Буці”- елементи в формі “двотавру” також різних діаметрів – в залежності від модифікацій. Тому визначити, чим був вражений літак – справа техніки. Взяти елементи конструкцій збитого Boeing, взяти у корпорації Boeing метал, провести експертизи і отримати висновки”, – сказав Романенко.
Раніше глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що справжню причину катастрофи літака МАУ під Тегераном покажуть дані чорних ящиків.
Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.