За даними ЗМІ, в пасажирський літак рейсу PS752 авіакомпанії МАУ могли потрапити дві ракети від російського ЗРК "Тор-М1", які були свого часу продані Ірану.

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Система “Тор” призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об’єктів, перших ешелонів сухопутних з’єднань від ударів протирадіолокацій і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, які планують авіабомб, літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних за технологією “стелс”. Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система “Тор” сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою “свій-чужий”.

Зенітно-ракетний комплекс “Тор-М1” є модифікацією стандартного комплексу “Тор”, який був розроблений і почав випускатися в Радянському Союзі на початку 1980-х років. У світі такими машинами володіють в основному армії пострадянських країн, а також союзників Росії. Найбільше їх в Росії і Китаї, близько 30 “Торів” є на озброєнні Ірану.

Ракета з цього комплексу може вражати цілі на висоті до 6 кілометрів і на відстані до 12 кілометрів. Ракети ЗРК “Тор” летять зі швидкістю, втричі більшою за швидкість звуку. Якщо запустити їх в ціль, яка знаходиться за 5 кілометрів, то ракети долетять приблизно за 5 секунд. Вони мають невелику боєголовку – близько 15 кілограмів вибухової речовини, але вони призначені для поширення багатьох осколкових елементів. “Тор” може атакувати одночасно дві мети по дві ракети на кожну.

Фото: Vitaly V. Kuzmin

Генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів в коментарі сайту “Сегодня”, що технічні характеристики ЗРК “Тор-М1” цілком дозволяли вразити Boeing-737 компанії МАУ при тих умовах, при яких лайнер зазнав катастрофи.

“Чи могла ракета ЗРК “Тор-М1” привести до такої катастрофи при таких умовах? Безумовно. “Тор-М1”- це система ППО сухопутних військ ближньої дії. Дальність 12, висота 6 кілометрів. Для неї великий пасажирський лайнер, що летів на висоті 2,5 кілометра – дуже проста, практично ідеальна мета. Бойова частина менш потужна, ніж у “Бука”. Але якщо врахувати, що запускалася, як вже зараз говорять дві ракети, пожежа миттєво виникала в салоні така, що ніяк екіпаж відреагувати вже не міг”, – сказав Романенко.

За його словами, точно визначити, чи був підрив, і якого роду ракетою дозволить розслідування.

“Вражаючі елементи різних видів ракет відрізняються. Наприклад, у С-200 – це кульки двох діаметрів, в “Буці”- елементи в формі “двотавру” також різних діаметрів – в залежності від модифікацій. Тому визначити, чим був вражений літак – справа техніки. Взяти елементи конструкцій збитого Boeing, взяти у корпорації Boeing метал, провести експертизи і отримати висновки”, – сказав Романенко.