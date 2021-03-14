Торгівельний колапс між Великою Британією і Європейським союзом може тривати до літа, оскільки не вдається налагодити нормальну роботу галузі через глобальну нестачу кадрів.

Про це повідомляє The Guardian.

У британських портах стоять сотні контейнерів, які не можуть перетнути кордон з ЄС через відсутність певних документів. Деякі британські контейнери повертають порожніми, оскільки немає налагодженого порядку проходження митного контролю.

Експорт в Британії знизився майже на половину. У січні, коли стартувала торгівля між ЄС і Британією на нових умовах, встановлених адміністрацією прем’єрміністра країни Бориса Джонсона, імпорт впав на 30%.

Британський уряд розкритикували за нездатність підготуватися до прогнозованих прикордонних перевірок. У відповідь міністр кабінету міністрів Майкл Гоув сказав, що згідно з новою схемою, контроль за імпортом продуктів тваринного походження буде перенесено з квітня на жовтень, а перевірки більшості інших товарів будуть проходити тільки в портах Британії з січня наступного року.

Але в Брюсселі вимагали, щоб британські експортери дотримувалися правил ЄС. Для цього Британії довелося б найняти 30 тисяч митних агентів, которі повинні були б підтверджувати, що ті чи інші товари – безпечні для ввезення в ЄС.

Річард Баллантайн, голова Британської портової асоціації, сказав, що в більшості портів за останні тижні спостерігалося відновлення відвантажень, хоча затримка імпортних перевірок “відклала проблему, а не вирішила її”.

Щоб впоратися з нововведеннями, Британії потрібно вже не 30 тисяч митних агентів, а 50 тисяч.

Якщо в країні не буде достатньої кількості митників – торговий колапс триватиме до літа, як мінімум. Від цього постраждають малий і середній бізнес, в першу чергу, оскільки саме митні агенти грають вирішальну роль в обробці нових документів.

Британський уряд вже звернулося до місцевих торгових палат з проханням навчити нових митних агентів.