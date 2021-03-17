Американські сенатори одноголосно підтримали кандидатуру Кетрін Тай (Katherine Chi Tai) на посаді торгового представника країни. Вона може стати першою жінкою в історії США на такій посаді.

Про це повідомляє CNBC.

Кетрін Тай – жінка з азіатським корінням. Вона завжди була затятим критиком торгової практики Китаю. За її призначення торговим представником США проголосували 98 сенаторів. Голосів “проти” не було.

Тай потрібно налагодити торговельні переговори США з Китаєм, при цьому зберігши жорстку позицію, задану адміністрацією президента Дональда Трампа.

Вона наполягає на тому, що США зобов’язані протистояти Китаю, працюючи разом з іншими країнами. При цьому, важливо встановити перевагу США в “сірих зонах”.

До Тай торговим представником США був Роберт Лайтхайзер.

Виступаючи перед Фінансовим комітетом Сенату в лютому, Тай заявила, що хоче, щоб Китай виконав свої зобов’язання щодо першого етапу укладеної торгової угоди.

Раніше Тай була головною радницею демократів з питань торгівлі в бюджетному комітеті Палати представників. При адміністрації президента Дональда Трампа вона грала ключову роль у переговорах щодо угоди США, Мексики і Канади, а при експрезиденті Бараку Обамі – займалася торгівлею з Китаєм.

Напередодні голосування за кандидатуру Тай, лідер сенатської більшості Чак Шумер назвав її “однією з найдосвідченіших експерток з міжнародної торгівлі в країні”. Він також сказав, що її висунення – “контраст трагічної дискримінації американців з азіатським корінням під час пандемії”.

Нагадаємо, з 10 травня мита на китайські товари зросли на 200 мільярдів доларів. 1 вересня, США та Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. О 7 ранку за київським часом почали діяти китайські мита в розмірі 5% на поставки сирої нафти. Також, нові мита в розмірі 5% ввели на поставки соєвих бобів і багато інших американських товарів, загальна вартість яких склала більше 75 мільярдів доларів. У США підвищили мита на імпортні товари з Китаю. Підвищення мит торкнеться товарів більш ніж на 250 мільярдів доларів.