Президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце підписання першої фази торгового угоди між США та Китаєм.

Про це американський лідер написав в твітер.

“Я підпишу нашу дуже велику та всеосяжну торговельну угоду по першій фазі з Китаєм 15 січня”, — заявив Трамп.

Також президент США зазначив, що церемонія підписання відбудеться в Білому домі.

“Будуть присутні торгові представники Китаю високого рівня”, — додав він.

Пізніше відбудеться візит Трампа в Пекін для обговорення другої фази угоди. Дата візиту поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів США прийняли рішення внести Китай до списку країн, що маніпулюють валютою. З 10 травня мита на китайські товари зросли на 200 мільярдів доларів. Коментуючи таке рішення, президент Трамп відзначав, що незважаючи на підвищення мит до 25%, США і Китай продовжують конструктивний діалог знаходити власні шляхи розв’язання щодо введення нових мит.

1 вересня, США та Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. О 7 ранку за київським часом почали діяти китайські мита в розмірі 5% на поставки сирої нафти. Також, нові мита в розмірі 5% ввели на поставки соєвих бобів і багато інших американських товарів, загальна вартість яких склала більше 75 мільярдів доларів. У США підвищили мита на імпортні товари з Китаю. Підвищення мит торкнеться товарів більш ніж на 250 мільярдів доларів.