Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

ТРК “Космос” в Челябінську розмістив фото Адольфа Гітлера на стіні пам’яті. Фото надіслав один з покупців.

Фюрер на фото зображений без вусів. До фотографії відправник доклав вигадану розповідь про службу “фронтовика”.

Історію з фото фюрера розмістили в соціальній мережі “ВКонтакте”.

Позже пост был удален, в торговом центре извинились за инцидент.