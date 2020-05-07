Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.
ТРК “Космос” в Челябінську розмістив фото Адольфа Гітлера на стіні пам’яті. Фото надіслав один з покупців.
Фюрер на фото зображений без вусів. До фотографії відправник доклав вигадану розповідь про службу “фронтовика”.
Історію з фото фюрера розмістили в соціальній мережі “ВКонтакте”.
Позже пост был удален, в торговом центре извинились за инцидент.
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У Російській Федерації зафіксовано понад 11 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу.