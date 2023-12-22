“Збереження та розвиток китайсько-російських відносин є стратегічним вибором, зробленим обома сторонами на основі фундаментальних інтересів двох народів”, – сказав лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним 20 грудня.

Зазначається, що Китай продовжує виконувати свою роль замінного постачальника товарів, попри ризик своїх тісних економічних зв’язків з багатьма європейськими країнами. Китайські офіційні особи, зі свого боку, наполягають на тому, що вони не повинні бути змушені вибирати між Європою та Росією, і що Китай має вільно вести справи з обома.