Протягом 2022 року у Фінляндії зареєстрували близько 6 тисяч переїздів з Росії. Показник став найвищим за останніх 30 років.

Джерело: Yle.

Ще минулого року до Фінляндії здійснили рекордну кількість переселень – майже 50 тисяч. Станом ж на травень 2023 року показники становлять близько 29-36 тисяч.

Зокрема із Росії зафіксували близько 6 тисяч переїздів. Також найчастіше до країни переїжджають зі Швеції, Індії та Естонії.

Зазначимо, що різкий сплеск переміщення росіян спровокував російський напад на Україну. Особливо це стало помітним, коли президент РФ Володимир Путін у вересні 2022 року оголосив про часткову мобілізацію. Тоді росіяни призовного віку стали масово виїжджати до низки сусідніх країн.

Фінляндія досі чекає рішення від ЄС щодо того, що робити з росіянами, які прибули до країни. Близько 1 109 громадян Росії попросили притулку у Фінляндії, щоб уникнути мобілізації та служби в армії РФ.

“Ми не змогли прийняти рішення щодо надання притулку”, – казала директорка з питань імміграції міністерства внутрішніх справ Санна Саттер.