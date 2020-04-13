Торнадо в Міссісіпі та Луїзіані стали причиною загибелі шести осіб.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами начальника пожежної охорони Монтічелло Лайла Берар, в окрузі Лоуренс, штат Міссісіпі, через торнадо двоє людей загинули. Крім того, одна людина загинула в окрузі Уолтхолл, а в окрузі Джефферсон-Девіс загинуло троє.

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз оголосив надзвичайний стан через шторм.

За словами директора департаменту з надзвичайних ситуацій округу Рамона дунган, в окрузі Джонс, штат Міссісіпі, число загиблих і травмованих не визначене.

Станом на вечір неділі, у Національної служби погоди є 25 повідомлень про торнадо на півдні. Сила вітру подекуди сягала 200 миль на годину.

Мер Монро, міста на півночі центральної частини Луїзіани з населенням близько 50 000 чоловік, повідомив про руйнування сотень будинків.

“Принаймні 200-300 будинків були пошкоджені тільки місті Монро”, – сказав мер Джеймі Майо, підкресливши, що поки смертельних випадків не зареєстровано.