Про це повідомляє телеканал CNN.
За словами начальника пожежної охорони Монтічелло Лайла Берар, в окрузі Лоуренс, штат Міссісіпі, через торнадо двоє людей загинули. Крім того, одна людина загинула в окрузі Уолтхолл, а в окрузі Джефферсон-Девіс загинуло троє.
Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз оголосив надзвичайний стан через шторм.
За словами директора департаменту з надзвичайних ситуацій округу Рамона дунган, в окрузі Джонс, штат Міссісіпі, число загиблих і травмованих не визначене.
Станом на вечір неділі, у Національної служби погоди є 25 повідомлень про торнадо на півдні. Сила вітру подекуди сягала 200 миль на годину.
Мер Монро, міста на півночі центральної частини Луїзіани з населенням близько 50 000 чоловік, повідомив про руйнування сотень будинків.
“Принаймні 200-300 будинків були пошкоджені тільки місті Монро”, – сказав мер Джеймі Майо, підкресливши, що поки смертельних випадків не зареєстровано.
#sanangelo #severeweather My shed roof flying away. pic.twitter.com/2PSq1NinqD
— Rick (@RickMcGee1) April 12, 2020
- Раніше повідомлялося, що жертвами двох торнадо у штаті Теннессі стали 25 осіб.