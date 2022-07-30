Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів на своїй сторінці у Facebook

За її словами, міська влада Торонто передасть українцям транспортні засоби швидкої допомоги, які містять у собі всі необхідні знаряддя для надання першої медичної допомоги. Також вона зазначила, що це допоможе українській медичній системі подолати наслідки гуманітарної кризи, спричиненої повномасштабною війною РФ проти України

Всі ці автомобілі будуть доставлені у медичні центри Київської області та населені пункти поблизу Бучі, Василькова й Вишгорода.

Юлія Ковалів наголосила на тому, що мешканці Канади добре знають назви всіх цих міст з новин. Адже це міста, які сильно постраждали від російської окупації.

“Торонто та Київ мають особливі побратимські стосунки, і сьогоднішнє оголошення доводить важливість таких зв’язків”, – заявила посол України в Канаді.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Північної Македонії планує передати Україні невизначену кількість танків радянського зразка. Уряд Північної Македонії заявив, що Україна отримає танки від танкового батальйону, який перебуває у процесі модернізації.

Проте у Міноборони Північної Македонії не надали точної інформації щодо кількості танків. Але повідомили, що танки належать до так званого третього покоління основних бойових танків 1970-х і 1980-х років, які мають композитну броню та комп’ютерно-стабілізовану систему керування вогнем.