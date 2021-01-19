Держсекретар США Майкл Помпео звинуватив владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Сіньцзян-уйгурському автономному районі (СУАР).

Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту Сполучених Штатів.

“Наша вичерпна документація про дії КНР у Сіньцзяні підтверджує, що принаймні з березня 2017 року місцева влада різко загострила свою багаторічну кампанію репресій проти уйгурських мусульман та членів інших етнічних та релігійних груп меншин, включаючи етнічних казахів та етнічних киргизів”, – йдеться в заяві.

Мова йде про злочини проти людяності, що включають довільні затримання або інше обмеження фізичної свободи більше мільйона мирних жителів.

“Після ретельного вивчення наявних фактів я встановив, що принаймні з березня 2017 року Китайська Народна Республіка (КНР) під керівництвом і контролем Комуністичної партії Китаю (КПК) вчинила злочини проти людства проти переважно мусульман уйгурів та інших представників етнічних та релігійних груп меншин у Сіньцзяні. Ці злочини продовжуються і включають: довільне ув’язнення або інше суворе позбавлення фізичної свободи понад одного мільйона цивільних осіб, примусову стерилізацію, катування великої кількості самовільно затриманих, примусові роботи та введення драконівських обмежень свободи релігії або переконання, свобода вираження поглядів та свобода пересування. Нюрнберзькі трибунали наприкінці Другої світової війни переслідували винних за злочини проти людства, ті самі злочини вчинялися в Сіньцзяні”, – зазначив Помпео.

Він уточнив, що влада КНР провела примусові стерилізації та аборти над уйгурськими жінками, змусила їх одружитися з не уйгурами та відокремила уйгурських дітей від їх сімей.

Такі дії є образою китайського народу і цивілізованих націй у всьому світі, наголосив Помпео. За його словами, КНР і Комуністичну партію Китаю необхідно притягнути до відповідальності.

“США закликають КНР негайно звільнити всіх самовільно затриманих осіб та скасувати свою систему інтернування, таборів утримання, домашнього арешту та примусових робіт; припинити примусові заходи боротьби з населенням, включаючи примусову стерилізацію, примусовий аборт, примусовий контроль над народжуваністю та вивезенням дітей з їх сімей; припинити всі катування та жорстоке поводження в місцях позбавлення волі; припинити переслідування уйгурів та інших представників релігійних груп та груп етнічних меншин у Сіньцзяні та деінде в Китаї та надати уйгурам та іншим переслідуваним меншинам свободу подорожей та еміграції”, – підкреслив він.

Держдепартамент США продовжить збирати інформацію про те, що відбувається в Сіньцзяні, зазначив Помпео.

У Twitter Помпео також з’явилася заява держсекретаря про те, що “КНР здійснює геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні“.

Уйгури – мусульмани тюркського походження, які живуть на північному заході Китаю. З 2018 року в ЗМІ почали з’являтися доповіді про переслідування цієї етнічної групи з боку китайської влади.

За оцінками правозахисних організацій, в провінції Сіньцзян понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих “таборах для перевиховання”, де їх змушують відмовлятися від своєї релігії, культури і мови.

Китайська влада заперечує всі звинувачення в утисках уйгурів і називає ці установи “освітніми центрами” для запобігання небезпекам ісламістської радикалізації.