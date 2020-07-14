На цьому тижні "Слуги народу" спільно з "Опозиційною платформою - За життя" планують протягнути в Парламенті антиукраїнський законопроєкт 2362 "слуги народу" Максима Бужанського, мета якого - тотальна русифікація української освіти.

Про це йдеться в заяві фракції.

У заяві фракції зазначено, що запланований і підготовлений з 1 вересня 2020 року перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на навчання українською мовою буде скасовано аж до вересня 2023 року.

Крім того, вносяться зміни в закон “Про загальну середню освіту”, а саме: вилучається норма про обов’язковий обсяг навчання державною мовою (не менше 80% річного обсягу навчального часу) для національних меншин, при отриманні базового або профільного середньої освіти.

Більш того, навіть в школах з українською мовою навчання можна буде проводити уроки російською.

“Це – шлях до тотальної русифікації освіти”.

Проти законопроекту 2362 виступають профільний гуманітарний комітет Верховної Ради, Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів, десятки і сотні представників громадських організацій, діячів культури і освіти, органів місцевого самоврядування.

“Підтримувати цей провокаційний антиукраїнський проєкт можуть тільки люди, які діють проти української держави в інтересах Москви”.

Фракція “Європейської Солідарності” закликає всіх патріотів і небайдужих громадян об’єднатися і не допустити прийняття законопроєкту Бужанського. Нардепи також закликають 16 липня о 09:00 вийти під стіни Парламенту і не розходитися до тих пір, поки проєкт Бужанського не буде знятий з розгляду.

“Закликаємо спікера Разумкова припинити дії по розколу і русифікації України, негайно зняти русифікаторський законопроєкт 2362 з розгляду на нинішній сесії і не включати до порядку денного наступних сесій”, – йдеться в заяві.