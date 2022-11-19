Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук впевнений, що тотального відімкнення електроенергії в Україні не буде, навіть попри російські атаки на енергооб'єкти у нашій країні.

Про це він заявив Суспільному в етері телемарафону.

За його словами, тотальний блекаут в Україні – це мрія російських окупантів, яку вони вже понад місяць намагаються втілити ужиття, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру України.

“Але ця мрія ніколи не здійсниться”, — наголосив Сахарук.

Він пояснив, що ефективність протиповітряної оборони України та здатність протидіяти російським ракетним атакам зростає, а енергетики оперативно відновлюють пошкоджені об’єкти.

“Щодня й ППО наше стає міцніше. І завдяки енергетикам, які без перерви відновлюють мережі, підстанції, ремонтують ТЕС, ГЕС ми все ще зі світлом. Ситуація непроста, надто складна. Але залишається контрольованою”, — запевнив Сахарук.

Погодинні, аварійні та екстрені відімкнення електроенергії, які тривають в Україні, неохідні для збереження контролю над системою. Обмеження також дають час на відновлення енергосистеми, додав Сахарук.

“Саме по собі відключення не таке страшне. Головне — щоб була можливість включитися. Часто автоматика вимикає саме для того, щоб була можливість включитися, а не тому, що у нас згоріла мережа, і ми втратили можливість нею керувати”, — зауважив він.

Водночас директор ДТЕК визнав, що повне відключення електроенергії можливе у Києві. Та навіть у такому випадку блекаут триватиме недовго.

“Сам по собі блекаут у Києві навіть у повному обсязі теоретично можливий. Але, якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних 3-4 годин, навіть 6 годин, навіть тоді, коли холодно, це нормально. Так може бути, але нічого страшного від цього не відбудеться. Гірше, якщо не зможемо ми систему включити.

Теоретично така ситуація може бути внаслідок значної руйнації як генерації, так і підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного місця країни в інше, де вона споживається”, — зауважив Дмитро Сахарук.

Та попри все Дмитро Сахарук вважає ймовірність такого сценарію дуже малою.

“Якщо ми будемо часто, чітко ремонтувати наші мережі після обстрілів, забезпечувати себе обладнанням і швидко поновлюватися, то вірогідність такого сценарію буде низькою. Тобто прийнятною для нас, щоб далі жити і боротися за нашу перемогу”, — резюмував він.