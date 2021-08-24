Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет назвав День Незалежності "пафосним", але запевнив, що "гордість і пафос - це тотожні слова".

Про це він заявив у коментарі “Суспільному”.

“Свято незалежності – головне свято нашої держави. Утворення самодержавності, утворення та походження українців та визнання всіх країн – тому звичайно святкуємо. В цей день зазвичай урочистості, тому святкування з колегами, зібрання урочисті. Це ж пафосний день”, – сказав Шкарлет.

На уточнювальне питання щодо того, чи відчуває міністр гордість за свою незалежну країну, він відповів, що “гордість і пафос – це тотожні слова”.

17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною необхідною кількістю голосів (226 нардепів). Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.

Кандидатура Шкарлета викликала чимало запитань: позначилися і минуле в “Партії регіонів”, і скандал щодо плагіату в його наукових працях.

Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту.

В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету. Однак в “Слузі народу” виступили проти.

17 грудня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що регламентний комітет Верховної Ради перевірить ситуацію із можливим “кнопкодавством”. Втім комітет відмовився розглядати це питання. Депутати звернулися до Офісу генпрокурора.