Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Співробітники БЕБ арештували ТЗ, що належать кіпрській компанії, пов’язаної з російським олігархом.

Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті.

“Український банк, його материнський банк у РФ та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх”, – уточнили в повідомленні.

За даними слідства, ТЗ раніше належали материнському банку у РФ, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування переоформлені на кіпрського нерезидента.

Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.

У пресслужбі нагадали, нещодавно АРМА реалізувала понад 2200 тон хлористого калію та понад 17300 тон аміаку, загальною вартістю майже 580 млн грн, на які співробітники Бюро економічної безпеки України наклали арешт. З метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Офісом Генерального прокурора, направлено подання на придбання військових облігацій.