Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.
Співробітники БЕБ арештували ТЗ, що належать кіпрській компанії, пов’язаної з російським олігархом.
Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті.
“Український банк, його материнський банк у РФ та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх”, – уточнили в повідомленні.
За даними слідства, ТЗ раніше належали материнському банку у РФ, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування переоформлені на кіпрського нерезидента.
Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.
У пресслужбі нагадали, нещодавно АРМА реалізувала понад 2200 тон хлористого калію та понад 17300 тон аміаку, загальною вартістю майже 580 млн грн, на які співробітники Бюро економічної безпеки України наклали арешт. З метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Офісом Генерального прокурора, направлено подання на придбання військових облігацій.
- Аналітики Бюро економічної безпеки виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері на суму майже 500 млн грн, за якими відкрито кримінальні провадження. Також ідентифікували ризикові закупівлі за кошти державного бюджету, процедура щодо яких ще не завершена, на загальну суму 550 млн грн.
- Суд наклав арешт на майно російських та білоруських підприємств вартістю майже 300 млн грн. Зокрема арештовано вертоліт, частини несучих гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун.
- Бюро економічної безпеки арештувало активи, 420 млн грн та понад 700 тис. товарів компаній відомої російської бізнесвумен.
- В Україні арештували корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат держдуми РФ.