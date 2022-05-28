Косметичні товари ізраїльського бренду Zielinski & Rozen Perfumerie, такі як різноманітні креми, мило, шампуні, парфуми тощо, можна придбати, у Києві, Дніпрі чи Одесі. Однак товари цього бренду виготовлені не в Ізраїлі, а в Росії.

Про це повідомив Керівник PR Comfy Антон Одарюк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну він зауважив, що товари Zielinski & Rozen Perfumerie виготовляють у Росії.

Він додав, що консультантки у точках продажу заявляли, що косметика насправді виготовлена в Ізраїлі, а в РФ лише займаються перепакуванням.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бренд Zielinski & Rozen Perfumerie не зник з українського ринку, а продовжує працювати, написав Антон Одарюк. Однак на сторінках компанії у соцмережах активно видаляють коментарі про виробництво в РФ і війну в Україні.

“Це не Auchan, не Metro, але популярна нішева косметика, яка виробляється у раші. Про що багато хто не знає”, – написав він і закликав українців, які користуються цим брендом, перевірити свої баночки.

Він також додав, що косметику Zielinski & Rozen Perfumerie раніше часто використовували у вбиральнях ресторанів.

“Тому, якщо побачите цю російську косметику у закладах – скажіть про це адміністратору”, – резюмував Антон Одарюк.

До свого допису він також долав фото товару Zielinski & Rozen Perfumerie, де на етикетці вказано, що товар виготовлено у Москві.

У коментарях до свого допису він додав, що працівники Zielinski & Rozen Perfumerie чудово знають, що косметику виготовляють в Росії, тому поверх етикеток, де вказано російське виробництво, клеять нові етикетки, де вказано що виробником є Ізраїль.

Варто додати, що представники бренду Zielinski & Rozen Perfumerie зреагували на допис Осадюка й у коментарях відповіли, що процес постачання товарів з Ізраїлю є доволі складним, тому вони вирішили привозити свої товари в Україну з сусідньої РФ.

У компанії зауважили, що постачання з Росії розпочалось у грудні 2021 року, тому на полицях магазинів все ще можуть залишатись товари з попередніх надходжень.