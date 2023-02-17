У мережі розгорнувся скандал навколо українського Beauty-бренду "SISTER’S AROMA", товари якого досі продаються на російських сайтах, хоча після початку повномасштабного вторгнення у компанії заявили про вихід з російського ринку.

Про це повідомляють #Букви.

Користувачі соцмереж повідомили, що на російському сайті Wildberries.ru, де продають різноманітні товари, досі можна придбати косметичні засоби українського бренду “SISTER’S AROMA”.

Загалом на сайті представлено 136 товарів бренду – парфуми, ароматичні дифузори, креми для рук та тіла і гелі для душу.

Коментарі до деяких товарів залишено нещодавно, і дехто навіть сперечається щодо оригінальності товару. Також російські покупці знають, що “SISTER’S AROMA” є українським брендом.

Обурення українців викликало те, що після повномасштабного російського вторгнення – 24 лютого 2022 року – бренд заявив, що припиняє співпрацю з Росією та Білоруссю. Відповідний пост вони залишили на своїй офіційній сторінці в Instagram 27 лютого 2022. Однак, попри заяву, товари бренду продовжують продавати у РФ.

Варто зауважити, що під цим же дописом є коментар двотижневої давності, у якому зазначається, що товари “SISTER’S AROMA” досі можна придбати у російському Єкатеринбурзі. У відповідь компанія заявила, що це – діяльність експартнерів, до яких вони більше не мають стосунку та розв’язують це питання юридичним шляхом.

У липні 2022 року засновниці бренду Юлія та Дарина Бурковські пояснили, що у їхніх вже колишніх партнерів у Росії залишились товари, продані їм до 24 лютого 2022 року, і саме цими товарами вони продовжують торгувати на російських майданчиках.

“На складі у країні-агресорі залишився наш товар на суму понад 500 000 доларів. Зараз ми шукаємо рішення, як забрати його звідти. Ми від початку розуміли, що можемо і не забрати товар з Росії, але готові були втратити ці гроші”, – заявили вони в інтерв’ю ELLE.

У серпні 2022 року компанія опублікувала офіційну відповідь Державної митної служби України про те, що з 24.02.2022 року вони не продали жодного товару до Росії.

Водночас у соцмережах зазначають, що на російському сайті продають товари у новому пакуванні, яке український бренд презентував після повномасштабного вторгнення та заяви про вихід з ринку РФ.

У коментарі #Буквам в Instagram бренд “SISTER’S AROMA” пояснив, що нову лінійку товарів у новому пакуванні вони повинні були презентувати 8 березня 2022 року. Однак через повномасштабну війну презентація нової упаковки відбулась лише влітку.

Водночас частина товарів у новому пакуванні зберігалась у Харківській області. Після вторгнення РФ на Харківщину ці товари було викрадено та вивезено до російського Бєлгорода.

“Нам достеменно відомо, що частину цієї продукції намагались продати нашим партнерам у Молдові. Подальша ситуація нам, на жаль, невідома. Але наразі ми можемо зробити висновок, що продукція все-таки була розпродана колишнім партнерам на території РФ”, – повідомили у “SISTER’S AROMA”.

Раніше на ситуацію довколо бренду також звернув увагу український блогер та стиліст Олег Шуригін у своїх соціальних мережах. Він зауважив, займався моніторингом брендів, які працюють на російському ринку.

“Сестри [SISTER’S AROMA] вели агресивну політику, банили незгодних, купляли багато реклами і жодного разу не вибачились за скоєне. Моє перше відео було атаковане працівниками у TikTok і я вирішив зробити друге більш аргументоване”, — зауважив Олег у коментарі #Буквам, говорячи про висвітлення присутності бренду в РФ у совоєму TikTok.

За його словами, бренд “платив блогерам та виданням, наприклад ELLE” за матеріали: “Через знайомих я знаю що в цьому виданні вартість публікації від 3 000 доларів”, — додав Олег.

Шуригін також розповів, що після розголосу його відео у TikTok контент-мейкер SISTER’S AROMA Андрій Поч різко висловився щодо критики компанії у своїх сториз. Втім, вже цього місяця він йде з посади.