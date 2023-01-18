Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Буржуйки будуть розподілені між жителями Посад-Покровського, Благодатного, Солдатського, Зеленого Гаю та Барвінку.
За словами Янушевича, в населених пунктах відсутнє централізоване газопостачання, тож, завдяки допомозі мешканці цих сіл матимуть тепло у своїх домівках.
“Загалом за увесь час співпраці з командою Херсонської ОВА Товариство Червоного Хреста доставило до деокупованої Херсонщини майже 8,5 тисяч металевих пічок”, – повідомляє голова Херсонської ОВА.
Буржуйки були надіслані для потреб жителів Херсона, Нововоронцовки, Борозенського, Чорнобаївки, Берислава, Дудчан, Архангельського, Калинівки та Високопілля.
- 14-річний мешканець Калуської громади Артур Поліщук за власним макетом самостійно виготовив буржуйку для українських військових, яку передали захисникам на Бахмутському напрямку.
- Територію Херсонщини війська РФ окупували миттєво. Більшість цивільних виявились “заблокованими” у руках ворога, який ускладнював або унеможливлював їхню евакуацію. Херсонці чинили спротив з першого й до останнього дня окупації – організували та виходили на тисячні проукраїнські мітинги, партизанили, корегували ЗСУ по місцях дислокації армії РФ, ліквідували колаборантів та зупиняли голими руками танки.
- На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці зафіксували 578 російських воєнних злочинів.
- Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі по всій території України працюють понад 1 200 відділків у повному режимі. Вони забезпечені засобами зв’язку та генераторами.