Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Буржуйки будуть розподілені між жителями Посад-Покровського, Благодатного, Солдатського, Зеленого Гаю та Барвінку.

За словами Янушевича, в населених пунктах відсутнє централізоване газопостачання, тож, завдяки допомозі мешканці цих сіл матимуть тепло у своїх домівках.

“Загалом за увесь час співпраці з командою Херсонської ОВА Товариство Червоного Хреста доставило до деокупованої Херсонщини майже 8,5 тисяч металевих пічок”, – повідомляє голова Херсонської ОВА.

Буржуйки були надіслані для потреб жителів Херсона, Нововоронцовки, Борозенського, Чорнобаївки, Берислава, Дудчан, Архангельського, Калинівки та Високопілля.