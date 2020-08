Учасники конкурсу на різних етапах: отримають брифи від партнерів проекту – брендів компаній Samsung, Carlsberg Ukraine, ГК Нові Продукти, Henkel, Domino’s Pizza та інших, які виступатимуть реальними замовниками, грант на зйомку у розмірі 2 500 доларів, професійну допомогу від провідних продакшн-компаній України та пройдуть менторский модуль від експертів продакшену та найкращих практиків рекламної індустрії у Kyiv Academy of Media Arts.

У фіналі конкурсу журі обере переможців, які отримають грошові призи у розмірі 1 000 та 2 000 доларів за найкраще реалізовану ідею.

“Ідея проекту виникла два місяці назад. За основу взятий існуючий конкурс, який вже сім років підряд успішно проводять наші колеги у Польщі. Його принцип актуальний і у нас, оскільки вхід до рекламної індустрії лежить у практичній площині: тобі потрібно спочатку щось зняти, щоб тебе запросили на реальні проекти. Це таке замкнуте коло. За допомогою конкурсу ми хочемо дати реальний інструмент тим, хто хоче увійти до рекламної індустрії у ролі режисера, відчинити їм двері. І таким чином зробити середовище та індустрію сильнішими та більш конкурентними”, – коментує продюсер, співвласник рекламного продакшену Toy Pictures Дмитро Суханов.

Ознайомитися з умовами участі у конкурсі та заповнити анкету можна на сайті проєкту. Прийом заявок триває з 25 липня по 17 серпня. Учасники, які увійдуть до шорт-листа, пройдут тижневу сесію майстер-класів від професіоналів у рекламній сфері та підготують шутінг-борд за своєю ідеєю. Список фіналістів, які отримають грант та контракт на зйомку свого першого рекламного ролика, буде оголошено на початку вересня. Окрім гранту, учасники отримають повну підтримку знімального процесу та список компаній, які можуть надати допомогу у виробництві: прокат техніки, костюмів, контакти композиторів, акторів, постпродакшн-студій тощо.

Роботи фіналістів оцінить професійне журі, до складу якого увійшли: Head of Art, співзасновник Banda Agency Єгор Петров; Chief Creative Officer & Creative Partner McCann Kyiv Євген Камінський; режисери Марк Вілкінс, Антоніо Лукіч, Олексій Пасічник, Іван Сауткін, Андрій Рубець; режисерка Анна Бурячкова; продюсер, співзасновник рекламного продакшену Limelite Володимир Яценко; шоуранерка, керівниця 1+1 Digital Studios Ірина Нікончук; креативний директор TABASCO Олександр Смірнов; режисер монтажу Олександр Чорний; Head of consumer marketing EVO Олександр Жиляєв; Директор Департаменту маркетингу “Kaspi Bank” Дмитро Пак (Казахстан); креативна директорка Cheil Ukraine Слава Деніс; арт-директор, співзасновник Kyiv Academy of Media Arts Сергій Вовк; продюсер, співвласник рекламного продакшену Toy Pictures Дмитро Суханов; діджитал-маркетолог, засновник “Seventeam agency” Дмитро Федоренко та агент Wanted directors agency Гоша Дегтяренко.

Прем’єрний показ робіт фіналістів та оголошення переможців конкурсу, які отримають грошові призи, відбудеться 10 жовтня під час Гала-церемонії нагородження.

