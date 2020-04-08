Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на заяву компанії.
Надалі обсяги виробництва можуть бути збільшені.
“Toyota зробить все можливе, щоб сприяти зусиллям на передовій лікування і обмежити подальше поширення COVID-19, що стало найголовнішим пріоритетом для суспільства”, – йдеться в заяві компанії.
Виробництво захисних щитків для медиків буде в основному відбуватися на заводах в Японії, але подібні зусилля докладаються і в закордонних філіях компанії.
У заяві зазначено, що Toyota використовуватиме свій ланцюжок поставок для розподілу термометрів та іншого захисного обладнання. Крім того, компанія працює з виробниками апаратів штучної вентиляції легенів та іншого медобладнання (розглядаються можливості збільшення обсягів випуску їх продукції за допомогою технологій Toyota).
Також Toyota розглядає можливість використовувати свої транспортні засоби для перевезення людей з їхніх будинків до медичних установ або карантинних центрів (щоб менша кількість потенційно заражених людей знаходилася в громадському транспорті або таксі).
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