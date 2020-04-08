Японська автомобільна компанія Toyota почне виробляти 500-600 медичних захисних щитків для обличчя на тиждень, використовуючи технології 3D-друку і прес-форми.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на заяву компанії.

Надалі обсяги виробництва можуть бути збільшені.

“Toyota зробить все можливе, щоб сприяти зусиллям на передовій лікування і обмежити подальше поширення COVID-19, що стало найголовнішим пріоритетом для суспільства”, – йдеться в заяві компанії.

Виробництво захисних щитків для медиків буде в основному відбуватися на заводах в Японії, але подібні зусилля докладаються і в закордонних філіях компанії.

У заяві зазначено, що Toyota використовуватиме свій ланцюжок поставок для розподілу термометрів та іншого захисного обладнання. Крім того, компанія працює з виробниками апаратів штучної вентиляції легенів та іншого медобладнання (розглядаються можливості збільшення обсягів випуску їх продукції за допомогою технологій Toyota).

Також Toyota розглядає можливість використовувати свої транспортні засоби для перевезення людей з їхніх будинків до медичних установ або карантинних центрів (щоб менша кількість потенційно заражених людей знаходилася в громадському транспорті або таксі).